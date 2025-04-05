"Розуміє, в який світ прийшов": вираз обличчя новонародженого став новим мемом (фото)

29-річна Кандіда Вілла-Лобос та її 28-річний чоловік Себастьяо Олівейра з Португалії намагалися викликати посмішку у свого двомісячного сина, але натомість отримали лише байдужий і відсторонений погляд.

Related video

Курйозний момент подружжя зняло на відео й опублікувало в TikTok.

Вілла-Лобос під час планового візиту до педіатра поцікавилась, чому їхня дитина ще жодного разу не засміялась.

"Лікарка сказала, що малюки зазвичай починають посміхатися приблизно у два місяці, і навіть легенько торкнулася до його щічки, щоб заохотити посміхнутися. Звісно, ми спробували зробити те саме вдома, але зазнали невдачі", — розповіла мати.

Пояснення від фахівців

Слідуючи порадам педіатра, батьки час від часу обережно торкалися щічки та підборіддя дитини, очікуючи на милу реакцію, але натомість їхній син лише байдуже дивився на батька.

"Без жодного моргання… просто цілковито незворушний. Наче маленький суддя, який мовчки вирішує, чи варті ми його посмішки. Це досить повчально, очевидно, треба було докласти більше зусиль", — додає Вілла-Лобос.

Дитина не проявляє емоцій Фото: TikTok

За словами психологині Ієви Кубілюте, соціальні мережі можуть викликати необґрунтовані очікування щодо етапів розвитку дитини. Приміром, рефлекторні посмішки можуть з'являтися досить рано, а от справжній соціальний сміх, що виникає у відповідь на дії батьків, як правило, проявляється у віці від 6 до 12 тижнів. Кубілюте наголошує, що батьки мають спостерігати за формуванням своєї дитини та консультуватися з педіатром за наявності серйозних занепокоєнь.

Реакція користувачів мережі

Це смішне відео зібрало понад 1,6 мільйона переглядів й викликало бурхливу реакцію у користувачів мережі.

"Малюк буде працювати у парламенті", — написав один глядач;

Інший пожартував: "Думаю, якби хтось торкався мого подвійного підборіддя, я б теж не посміхався";

"Молодий чоловік прекрасно розуміє, в який світ прийшов", — додав наступний юзер.

Нагадаємо, молоде подружжя з Нью-Джерсі (США), Бріттані Діппольд Спада та її коханий Метью Спада, вечеряли зі своїми трьома дітьми — Веслі, Джексом і Лоусоном, коли їхній двомісячний малюк продемонстрував несподіваний жест. Побачене насмішило не лише батьків, а й мільйонну аудиторію у мережі.

Крім того, мама з Перта, що в Західній Австралії, перебуваючи на останньому місяці вагітності, перевірила відеозапис з камери відеонагляду, встановленої у дитячій кімнаті, й почула дещо кумедне.