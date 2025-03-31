"Умный мальчик": жест 2-месячного сына во время семейного ужина насмешил родителей (видео)

Бриттани Диппольд Спада и ее муж Мэтью Спада ужинали в Нью-Джерси (США) со своими тремя детьми — Вэсли, Джексом и Лоусоном, когда их двухмесячный малыш продемонстрировал неожиданный жест. Увиденное насмешило не только родителей, но и миллионную аудиторию в сети.

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На видео, опубликованном в TikTok, отец держит на коленях новорожденного сына, игриво шевеля пальцами по столу, как будто бежит ножками, а затем заботливо гладит малыша.

К удивлению семьи, Вэсли попытался так же пошевелить своими крошечными пальчиками. В тексте, наложенном на видео, говорится: "Милый момент показывает то, что ваш ребенок потенциально может оказаться гением".

Неожиданный жест малыша

"Вы, наверное, можете услышать мой вздох за кадром, — вспоминает 33-летняя Диппольд Спада. — Я быстро поняла, что сын искренне пытается подражать своему отцу".

По словам Бриттани, малыш уже не впервые имитирует действия других людей. Он пытается подражать словам, выражению лица и движениям тела. "Заметили, что наш малыш чрезвычайно умный и осведомленный. Конечно, все родители так говорят, но я искренне верю, что это правда. Нам хорошо знакома эта стадия развития, потому что уже имеем троих детей, но увиденное застало нас врасплох", — признается мама.

Позиция аудитории

После публикации это видео стало вирусным в TikTok, собрав 4,1 миллиона просмотров. Ролик вызвал бурную реакцию у комментаторов.

Один зритель написал: "Какой умный мальчик. Это поражает! Намеренно растопыривать пальцы?! Вперед, маленький мужчина!";

"Бедняга. Он так старательно пытается выяснить, как заставить эти пальцы работать!" — добавил другой;

Следующий заметил: "Детский мозг невероятен. Малыши знают больше, чем их моторика позволяет им продемонстрировать".

Многие соглашаются, что Вэсли — маленький гений в процессе становления.

Напомним, мама из Перта (Западная Австралия), которую зовут Габби Кликсби, находясь на большом сроке беременности, пересмотрела видеозапись с камеры видеонаблюдения, установленной в детской комнате, и услышала кое-что забавное. Это видео стало вирусным в сети.

А вот мама Сара Коллинз надеялась, что снимает на видео трогательную семейную сцену, но зафиксировала нечто другое. В кадре можно увидеть ее сына, который сидит на диване с отчимом и неожиданно произносит неожиданную фразу, которая вызвала у родителей шок. Этот смешной ролик мгновенно стал популярным, собрав миллионную аудиторию в TikTok.