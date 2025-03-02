Мальчик сказал отчиму 4 слова: после этого в комнате застыла немая пауза (видео)

Саре и ее партнеру эта цитата напомнила о фильме с Брюсом Уиллисом "Шестое чувство", в котором юная Хейли Джоэл Осмент также произносит аналогичную реплику.

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Сара Коллинз думала, что снимает на камеру милую семейную сцену на диване с сыном Бекхэма и его отчимом, но в результате запечатлела нечто другое. Этот курьезный ролик мгновенно стал вирусным, собрав миллионную аудиторию в TikTok.

Мальчик в кадре прошептал всего четыре слова: "Я вижу мертвых людей". Саре и ее партнеру эта цитата напомнила о фильме с Брюсом Уиллисом "Шестое чувство", в котором юная Хейли Джоэл Осмент также произносит вышеупомянутую реплику. "Мы как миллениалы выросли на этом фильме, поэтому сразу же испугались", — делится своими эмоциями Коллинз.

Родители были обеспокоены тем, где четырехлетний ребенок мог увидеть эту картину, потому что самостоятельного доступа к выбору контента у него не было. Однако разгадка оказалась очень простой.

"Бекхэм сдал своего старшего брата, который тайно слушал Кендрика Ламара, в одном из хитов которого ("Не такие, как мы") есть соответствующая строчка. К счастью, он не видел мертвых людей и не смотрел страшные фильмы", — рассказала Коллинз в интервью Newsweek.

Это видео с мальчиком и забавной реакцией его отчима собрало более 6,8 миллиона просмотров в TikTok.

Коллинз очень надеется, что популярный ролик поможет им найти донора. Как выяснилось, в возрасте двух недель мальчику удалили обе почки. Первые 11 месяцев своей жизни он провел в отделении интенсивной терапии в Канзас-Сити. Сейчас семья ищет живого донора со второй группой крови. Если кто-то может помочь умному и веселому мальчику, его мама будет счастлива услышать об этом.

Напомним, 26-летняя Клаудия Манская продемонстрировала результаты своего подхода к воспитанию: она с первых дней жизни приобщала ребенка к книгам, а не к гаджетам. В популярном видео, опубликованном в Instagram, ее 14-месячная дочь играет с изданиями и радостно поет.

А вот Клаудия Мерсер из Портленда (штат Орегон, США) однажды проснулась от оповещения на телефоне. Она получила видео с домашней камеры, зафиксировавшей ее 12-летнего сына Девина, который в 2:30 ночи делал заказ из McDonald's. Поделившись этой историей в TikTok, американка вызвала большой резонанс, набрав большое количество просмотров, лайков и комментариев.