Папа показал ребенку кита и попросил назвать, что это за существо: ответ "порвал всех"

На популярной видеозаписи отец вместе с двухлетним сыном читают на ночь сказку, просматривая картинки разнообразных животных.

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Габби Кликсби, мама из Перта (Западная Австралия), на большом сроке беременности просмотрела видеозапись с камеры видеонаблюдения, установленной в детской комнате, и услышала кое-что забавное.

На записи ее муж вместе с двухлетним сыном читали на ночь сказку, просматривая картинки разнообразных животных.

"Я услышала очень громкий и долгий смех, поэтому решила, что наш малыш сказал или сделал что-то смешное. Именно поэтому пересмотрела запись на детской видеокамере и рассмеялась так же как и мой муж, когда услышала, что именно сказал малыш", — рассказала Кликсби в интервью Newsweek.

Видео стало вирусным

В конце концов, мама поделилась записью с детской видеокамеры в TikTok. На опубликованных кадрах можно увидеть, как отец читает книжечку, укладывая ребенка спать. В какой-то момент он указывает на кита и просит сына назвать, что это за существо. Долго не думая, мальчик отвечает: "Мама".

Ободренный такой реакцией, малыш, в конце концов, тоже начинает хохотать. "Ты злой. Нельзя, чтобы мама это услышала", — говорит папа.

Сама госпожа Кликсби признает, что в этой шутке есть доля правды. "На девятом месяце беременности я действительно была большой. Единственная причина, почему не обиделась, заключалась в том, что муж каждый день говорил мне, какая я красивая", — объясняет женщина.

Критика со стороны зрителей

Некоторым зрителям показалось, что отец семейства слишком долго смеялся. Один из юзеров написал в комментариях: "Этот смех длился 9 месяцев беременности".

Габби стала на защиту своего мужа, утверждая, что он смеялся над комментарием ребенка, а не над тем, что она выглядит как кит. По словам матери, малыш слишком мал, чтобы понять значение того, что он сказал.

"Я решила поделиться этим видео, чтобы показать забавный момент. Иногда жизнь не такая уж и серьезная", — добавила она.

Напомним, Сара Коллинз думала, что снимает на камеру милую семейную сцену на диване с сыном Бекхэма и его отчимом, но в результате зафиксировала нечто другое. Кроме того, Эли Джонс, молодая мама из Далласа (США), однажды заметила, что в комнате, где играла ее маленькая дочь Харпер, стало подозрительно тихо. Как оказалось, эти опасения были небезосновательными.