Ребенок в соседней комнате был "слишком тихим": вскоре мама поняла почему (фото)

Эли Джонс решила провести расследование, взяв телефон и нажав на кнопку записи, чтобы зафиксировать все, что происходило в соседней комнате.

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Эли Джонс, молодая мама из Далласа (США), однажды заметила, что в комнате, где играла ее маленькая дочь Харпер, стало подозрительно тихо. Как оказалось, эти опасения были небезосновательными.

"Мы с мужем обедали в гостиной. В какой-то момент Харпер выскользнула с кетчупом. После этого в игровой комнате стало слишком тихо, а тишина — это самое страшное, когда у вас есть малыш", — рассказала Джонс в интервью изданию Newsweek.

Поймала с поличным

Мама решила провести расследование, взяв телефон и нажав на кнопку записи, чтобы зафиксировать все, что происходило в соседней комнате. "Я хотела заснять этот момент на случай, если произойдет что-то забавное", — добавляет она.

В кадре можно увидеть, как женщина выходит из-за угла, чтобы поймать Харпер "на горячем".

"Она налила себе большую порцию кетчупа и ела его руками. Первое, о чем я подумала: "Слава Богу, что не на стенах! Дочь всегда добавляет кетчуп к еде, а также любит есть соль", — смеется Эли.

Ребенок втайне ел кетчуп Фото: TikTok

Видео стало популярным в TikTok, собрав более 140 тысяч просмотров и множество других реакций от пользователей платформы.

Материнский инстинкт не подвел

В конце концов, мать смогла найти решение, которое удовлетворило всех и позволило ей избежать истерики. "Я остановила съемку, а потом забрала бутылку и попросила дочь взять себе тарелку", — говорит женщина.

Джонс рада, что ее материнские инстинкты сработали в нужный момент, до того, пока не стало слишком поздно.

Напомним, ранее Фокус писал об Эмме Купер Джонс из Алабамы (США), которая пришла на выпускной вечер своей дочери Амелии, организован в детском саду. Женщина захотела сделать памятное фото вместе с ее прадедушкой и прабабушкой, но даже подумать не могла, что снова переживает момент из своего собственного детства.

Кроме того, в интернете завирусилась смешная реакция девочки во время встречи с однояйцевой сестрой-близняшкой своей мамы. Две женщины, Нунгши и Таши, встретились в индийском аэропорту и решили разыграть ребенка.