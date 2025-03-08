Ребенок встретил идентичную сестру-близняшку своей матери: его реакция стала хитом (видео)

Сначала девочка Амайя, которая уже давно не видела тетю Таши, была озадачена увиденным — это "написано" на ее лице.

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Смешная реакция девочки во время встречи с однояйцевой сестрой-близняшкой своей мамы завирусилась в интернете. Две женщины, Нунгши и Таши, встретились в индийском аэропорту и решили разыграть ребенка. Соответствующее видео появилось в Instagram и мгновенно ворвалось в тренды на платформе.

Сначала девочка Амайя, которая уже давно не видела Таши, озадачена увиденным — это "написано" на ее лице. Затем она с удивлением оглядывается на собственную мать, Нунгши, пытаясь понять, что происходит.

Сестры-близняшки сразу рассмеялись. В конце концов, Амайя поняла, что напротив нее стоит тетя и потянулась к ней, чтобы обнять.

Кстати, Нунгши и Таши стали первыми в мире сестрами-близняшками, которые поднялись на семь вершин (самые высокие вершины на каждом континенте) и взошли на лыжах на Северный и Южный полюса.

В 21-летнем возрасте женщины покорили Эверест, став самыми молодыми представительницами Южной Азии, которые вместе поднялись на самую высокую в мире гору. Сегодня родственницы активно используют свои социальные сети для поддержки женщин в экстремальных видах спорта.

Это трогательное видео собрало более 11 миллионов просмотров с момента публикации 26 февраля, а также 437 тысяч лайков. Тысячи зрителей прокомментировали увиденное в кадре.

"О, мое сердце растаяло! Этот взгляд и милейшая улыбка!" — говорится в одном из комментариев;

Другой зритель написал: "Двойной дубль в начале! Так мило! Эти тетушки заставляют мир вращаться";

"Реакция ребенка после того, как он увидел близняшек, просто неоценима", — добавил следующий юзер.

Напомним, мальчик Леви из Аризоны (США) стал звездой социальных сетей благодаря своей харизме. Он начал улыбаться каждой девочке, которая проходила мимо, за что получил звание "самого молодого ловеласа".

А вот 30-летняя мать двоих детей Фрея из Лондона (Великобритания), которая воспользовалась услугами донора спермы для зачатия, рассказала о своей "непопулярной" позиции относительно прозрачности в общении с детьми.