Дитина зустріла ідентичну сестру-близнючку своєї матері: її реакція стала хітом (відео)

Спочатку дівчинка Амайя, яка вже давно не бачила тітку Таші, була спантеличена побаченим — це "написано" на її обличчі.

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Смішна реакція дівчинки під час зустрічі з однояйцевою сестрою-близнючкою своєї мами завірусилась в інтернеті. Дві жінки, Нунгші та Таші, зустрілися в індійському аеропорту й вирішили розіграти дитину. Відповідне відео з’явилось в Instagram й миттєво увірвалось у тренди на платформі.

Спочатку дівчинка Амайя, яка вже давно не бачила Таші, спантеличена побаченим — це "написано" на її обличчі. Потім вона з подивом озирається на власну матір, Нунгші, намагаючись зрозуміти, що відбувається.

Сестри-близнючки відразу розсміялися. Зрештою, Амайя зрозуміла, що навпроти неї стоїть тітка й потягнулася до неї, щоб обійняти.

До речі, Нунгші й Таші стали першими у світі сестрами-близнючками, які піднялись на сім вершин (найвищі вершини на кожному континенті) та зійшли на лижах на Північний та Південний полюси.

У 21-річному віці жінки підкорили Еверест, ставши наймолодшими представницями Південної Азії, які разом піднялись на найвищу в світі гору. Сьогодні родички активно використовують свої соціальні мережі для підтримки жінок в екстремальних видах спорту.

Це зворушливе відео зібрало понад 11 мільйонів переглядів з моменту публікації 26 лютого, а також 437 тисяч вподобайок. Тисячі глядачів прокоментували побачене у кадрі.

"О, моє серце розтануло! Цей погляд і наймиліша посмішка!" — йдеться в одному з коментарів;

Інший глядач написав: "Подвійний дубль на початку! Так мило! Ці тітоньки змушують світ обертатися";

"Реакція дитини після того, як вона побачила близнючок, просто неоціненна", — додав наступний юзер.

Нагадаємо, хлопчик Леві з Аризони (США) став зіркою соціальних мереж завдяки своїй харизмі. Він почав посміхатися до кожної дівчинки, яка проходила повз, за що отримав звання "наймолодшого ловеласа".

А от 30-річна мати двох дітей Фрея з Лондона (Велика Британія), яка скористалася послугами донора сперми для зачаття, розповіла про свою "непопулярну" позицію щодо прозорості у спілкуванні з дітьми.