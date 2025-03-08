Жінка, яка завагітніла "нетрадиційним способом", зробила важливу заяву для матерів таких дітей

Фрея стверджує, що обов'язок батьків — ознайомлення дітей з основами біології. Наприклад, її 4-річна дитина вже знає, що для народження малюка потрібні сперматозоїд і яйцеклітина.

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30-річна мати двох дітей Фрея з Лондона (Велика Британія), яка скористалася послугами донора сперми для зачаття, розповіла про свою "непопулярну" позицію щодо прозорості у спілкуванні з дітьми, народженими в такий спосіб.

"Я завжди знала, що також була зачата донором, тому в мене не було можливості дізнатися про це", — сказала Фрея, додавши, що саме так, на її думку, і повинно бути.

6 березня британка поділилася своїми думками з цього приводу в TikTok після того, як побачила допис іншого батька, який "з гордістю" заявив, що його дитина не знає, що таке донор, хоча була зачата від нього.

"У мене є проблема з цим, — сказала авторка відео. — Я не вважаю, що це свідомо приховувати від дитини важливу частину її генетичного складу і пишатися тим, що вона не запитувала про це".

Фрея стверджує, що обов'язок батьків — ознайомлення дітей з основами біології. Наприклад, її 4-річна дитина вже знає, що для народження малюка потрібні сперматозоїд і яйцеклітина.

Чотири роки тому жінка зацікавилася своїм анонімним донором, і за підтримки мами та "завдяки щасливому випадку" знайшла біологічного батька за допомогою генеалогічного набору "Ancestry".

"У нас чудові стосунки. Моя мама познайомилася з ним. Ми зустрічалися кілька разів і регулярно розмовляємо телефоном", — ділиться вона.

Нагадаємо, в індійському штаті Уттар-Прадеш стався дивний випадок: наречена народила дитину всього через два дні після весілля. Дізнавшись про це, наречений та вся його рідня були приголомшені.

Також ми повідомляли про 30-річну Олівію Фінч зі Шрусбері (Велика Британія), яка не розголошувала факт своєї вагітності. Жінка почала стосунки з 31-річним сантехніком Робом лише через 13 місяців після розлучення зі своїм колишнім чоловіком і сильно непокоїлася через можливий осуд з боку довколишніх.