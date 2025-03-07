Жінка розродилась через два дні після весілля: наречений каже, що нічого про це не знає

Свекри звинуватили родичів нареченої в обмані, а новоспечений батько у люті заявив, що у них з дружиною начебто не було близькості до шлюбу.

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В індійському штаті Уттар-Прадеш стався дивний випадок: наречена народила дитину всього через два дні після весілля. Дізнавшись про це, наречений та вся його рідня були приголомшені, пише видання News 18.

Повідомляється, що після пишного весілля молоде подружжя поїхало в будинок нареченого. На другий день жінка раптово відчула нездужання й почала кричати від болю в животі. Її госпіталізували у найближчу лікарню, де з'ясувалося, що в пацієнтки почалися пологи. Цікаво, що ані сама новоспечена матір, ані її коханий не підозрювали про вагітність. Дитина народилась здоровою, поклавши початок сімейним баталіям.

Свекри звинуватили родичів нареченої в обмані, а новоспечений батько у люті заявив, що у них з дружиною начебто не було близькості до весілля. Оскільки вони побралися торік у жовтні, то він не може бути біологічним батьком дитини.

Наречена народила через два дні після весілля Фото: Pexels

Свекор, своєю чергою, вимагає повернути всі подарунки й готовий через це судитися. Він сказав, що не прийме невістку та її доньку у своєму домі. Тим часом мати нареченої звинуватила нових родичів у тому, що вони забрали викуп і відмовилися від її дочки.

"Якщо вони відмовляться забрати мою доньку, ми будемо звертатися до суду. Ми виховаємо дитину самі, але вона все одно візьме прізвище нареченого. Якщо він не прийме дитину, то вона помре", — сказала жінка.

Зрештою, молода матір разом із немовлям повернулася в батьківський дім.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про випадок 28-річної Емілі Вайлс з Брісбена, якій довелося перенести термінову операцію на 33-му тижні вагітності після виявлення у неї масивної пухлини вагою 5 кілограмів. Новоутворення розвивалося в організмі майбутньої матері паралельно з розвитком дитини. Після свого досвіду австралійка закликає всіх жінок уважно ставитися до власного здоров'я та не ігнорувати підозрілі симптоми.

Також ми повідомляли про 30-річну Олівію Фінч зі Шрусбері (Велика Британія), яка не розголошувала факт своєї вагітності. Жінка почала стосунки з 31-річним сантехніком Робом лише через 13 місяців після розлучення зі своїм колишнім чоловіком і сильно непокоїлася через можливий осуд з боку довколишніх.