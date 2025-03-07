Женщина разродилась через два дня после свадьбы: жених говорит, что ничего об этом не знает

Свекры обвинили родственников невесты в обмане, а новоиспеченный отец в ярости заявил, что у них с женой якобы не было близости до брака.

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В индийском штате Уттар-Прадеш произошел странный случай: невеста родила ребенка всего через два дня после свадьбы. Узнав об этом, жених и вся его родня были шокированы, пишет издание News 18.

Сообщается, что после пышной свадьбы супруги уехали в дом жениха. На второй день женщина внезапно почувствовала недомогание и начала кричать от боли в животе. Ее госпитализировали в ближайшую больницу, где выяснилось, что у пациентки начались роды. Интересно, что ни сама новоиспеченная мать, ни ее возлюбленный не подозревали о беременности. Ребенок родился здоровым, положив начало семейным баталиям.

Свекры обвинили родственников невесты в обмане, а новоиспеченный отец в ярости заявил, что у них с женой якобы не было близости до свадьбы. Поскольку они поженились в октябре прошлого года, то он не может быть биологическим отцом ребенка.

Невеста родила через два дня после свадьбы Фото: Pexels

Свекор, в свою очередь, требует вернуть все подарки и готов из-за этого судиться. Он сказал, что не примет невестку и ее дочь в своем доме. Тем временем мать невесты обвинила новых родственников в том, что они забрали выкуп и отказались от ее дочери.

"Если они откажутся забрать мою дочь, мы будем обращаться в суд. Мы воспитаем ребенка сами, но она все равно возьмет фамилию жениха. Если он не примет ребенка, то она умрет", — сказала женщина.

В конце концов, молодая мать вместе с младенцем вернулась в отцовский дом.

Напомним, ранее Фокус писал о случае 28-летней Эмили Уайлс из Брисбена, которой пришлось перенести срочную операцию на 33-й неделе беременности после обнаружения у неё массивной опухоли весом 5 килограммов. Новообразование развивалось в организме будущей матери параллельно с развитием ребенка. После своего опыта австралийка призывает всех женщин внимательно относиться к собственному здоровью и не игнорировать подозрительные симптомы.

Также мы сообщали о 30-летней Оливии Финч из Шрусбери (Великобритания), которая не разглашала факт своей беременности. Женщина начала отношения с 31-летним сантехником Робом только через 13 месяцев после развода со своим бывшим мужем и сильно переживала из-за возможного осуждения со стороны окружающих.