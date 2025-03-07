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МирФан

Женщина разродилась через два дня после свадьбы: жених говорит, что ничего об этом не знает

Женщина родила ребенка всего через два дня после свадьбы, но никто об этом ничего не знал
Фото: Pixels | Невеста родила сразу после свадьбы

Свекры обвинили родственников невесты в обмане, а новоиспеченный отец в ярости заявил, что у них с женой якобы не было близости до брака.

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В индийском штате Уттар-Прадеш произошел странный случай: невеста родила ребенка всего через два дня после свадьбы. Узнав об этом, жених и вся его родня были шокированы, пишет издание News 18.

Сообщается, что после пышной свадьбы супруги уехали в дом жениха. На второй день женщина внезапно почувствовала недомогание и начала кричать от боли в животе. Ее госпитализировали в ближайшую больницу, где выяснилось, что у пациентки начались роды. Интересно, что ни сама новоиспеченная мать, ни ее возлюбленный не подозревали о беременности. Ребенок родился здоровым, положив начало семейным баталиям.

Свекры обвинили родственников невесты в обмане, а новоиспеченный отец в ярости заявил, что у них с женой якобы не было близости до свадьбы. Поскольку они поженились в октябре прошлого года, то он не может быть биологическим отцом ребенка.

Женщина родила ребенка всего через два дня после свадьбы, но никто об этом ничего не знал Fullscreen
Невеста родила через два дня после свадьбы
Фото: Pexels

Свекор, в свою очередь, требует вернуть все подарки и готов из-за этого судиться. Он сказал, что не примет невестку и ее дочь в своем доме. Тем временем мать невесты обвинила новых родственников в том, что они забрали выкуп и отказались от ее дочери.

"Если они откажутся забрать мою дочь, мы будем обращаться в суд. Мы воспитаем ребенка сами, но она все равно возьмет фамилию жениха. Если он не примет ребенка, то она умрет", — сказала женщина.

В конце концов, молодая мать вместе с младенцем вернулась в отцовский дом.

Напомним, ранее Фокус писал о случае 28-летней Эмили Уайлс из Брисбена, которой пришлось перенести срочную операцию на 33-й неделе беременности после обнаружения у неё массивной опухоли весом 5 килограммов. Новообразование развивалось в организме будущей матери параллельно с развитием ребенка. После своего опыта австралийка призывает всех женщин внимательно относиться к собственному здоровью и не игнорировать подозрительные симптомы.

Также мы сообщали о 30-летней Оливии Финч из Шрусбери (Великобритания), которая не разглашала факт своей беременности. Женщина начала отношения с 31-летним сантехником Робом только через 13 месяцев после развода со своим бывшим мужем и сильно переживала из-за возможного осуждения со стороны окружающих.