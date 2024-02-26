Вагітна жінка несподівано дізналась, що виношує не тільки дитину (фото)

Австралійка закликає майбутніх матерів серйозно ставитися до здоров’я і не ігнорувати тривожні симптоми.

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28-річна Емілі Вайлс з Брісбена, що в Австралії, перенесла екстрену операцію на 33-му тижні вагітності після того, як лікарі виявили у неї величезну 5-кілограмову пухлину. Новоутворення "росло" в утробі молодої матері разом з малюком. Про це пише видання Daily Mail.

Хлопчик, якого назвали Ілаєм, народився на 7 тижнів раніше строку шляхом кесаревого розтину. Певний час малюк провів у відділенні інтенсивної терапії, але врешті одужав. Саму ж Емілі тепер чекає складне лікування та реабілітація.

Аналізи показали, що у неї рідкісний та агресивний вид раку яєчників. Зараз жінка проходить 4-місячний курс хімієтерапії, одночасно доглядаючи за немовлям та дворічним старшим сином.

Аналізи показали, що у Емілі рідкісний та агресивний вид раку яєчників. Фото: Facebook

"Рак рідко вражає дитину або проникає через плаценту – найбільший ризик для малюка полягає в тому, що мати хворіє", – пояснює хірург Сара Янсенс.

Перші симптоми з'явилися у Вайлс на 30-му тижні вагітності. Коли біль у животі посилився й став просто нестерпним, жінка потрапила до лікарні. Медики провели обстеження, але спершу нічого не знайшли. Небезпечну хворобу вдалось діагностувати лише за допомогою УЗД.

За словами лікарів, пухлину було вкрай важко помітити через вагітність пацієнтки: вони спочатку припускали, що це доброякісне утворення, проте після пологів аналізи показали рак.

Емілі розповіла свою історію, щоб попередити інших жінок. Австралійка закликає майбутніх матерів серйозно ставитися до здоров’я і не ігнорувати тривожні симптоми, адже раннє виявлення раку може врятувати життя.

За словами лікарів, пухлину було вкрай важко помітити через вагітність пацієнтки: вони спочатку припускали, що це доброякісне утворення, проте після пологів аналізи показали рак. Фото: Facebook За словами лікарів, пухлину було вкрай важко помітити через вагітність пацієнтки: вони спочатку припускали, що це доброякісне утворення, проте після пологів аналізи показали рак. Фото: Facebook

Нагадаємо, раніше Фокус писав про британку Енджі Фейт, яка до 19 років вагітніла аж 7 разів. Уперше дівчина дізналася, що при надії, у п’ятнадцятирічному віці. Тоді вона ще навчалася в старшій школі. Батьком дитини став її теперішній чоловік Джордан. Переживши п'ять викиднів, Енджі народила йому ще двох прекрасних дітей, і зараз вони знову чекають на поповнення.

Крім того, 30-річна Олівія Фінч зі Шрусбері, що у Великої Британії, приховувала свою вагітність від родини та друзів. Жінка закрутила роман з 31-річним сантехніком Робом всього через 13 місяців після розлучення з колишнім чоловіком, і дуже боялась суспільного осуду.