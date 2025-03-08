Женщина, забеременевшая "нетрадиционным способом", сделала важное заявление для матерей таких детей

Фрея утверждает, что обязанность родителей — ознакомление детей с основами биологии. Например, ее 4-летний ребенок уже знает, что для рождения малыша нужны сперматозоид и яйцеклетка.

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30-летняя мать двоих детей Фрея из Лондона (Великобритания), которая воспользовалась услугами донора спермы для зачатия, рассказала о своей "непопулярной" позиции относительно прозрачности в общении с детьми, рождёнными таким образом.

"Я всегда знала, что также была зачата донором, поэтому у меня не было возможности узнать об этом", — сказала Фрея, добавив, что именно так, по ее мнению, и должно быть.

6 марта британка поделилась своими мыслями по этому поводу в TikTok после того, как увидела сообщение другого отца, который "с гордостью" заявил, что его ребенок не знает, что такое донор, хотя был зачат от него.

"У меня есть проблема с этим, — сказала автор видео. — Я не считаю, что это сознательно скрывать от ребенка важную часть его генетического состава и гордиться тем, что он не спрашивал об этом".

Фрея утверждает, что обязанность родителей — ознакомление детей с основами биологии. Например, ее 4-летний ребенок уже знает, что для рождения малыша нужны сперматозоид и яйцеклетка.

Четыре года назад женщина заинтересовалась своим анонимным донором, и при поддержке мамы и "по счастливой случайности" нашла биологического отца с помощью генеалогического набора "Ancestry".

"У нас прекрасные отношения. Моя мама познакомилась с ним. Мы встречались несколько раз и регулярно разговариваем по телефону", — делится она.

Напомним, в индийском штате Уттар-Прадеш произошел странный случай: невеста родила ребенка всего через два дня после свадьбы. Узнав об этом, жених и вся его родня были ошеломлены.

Также мы сообщали о 30-летней Оливии Финч из Шрусбери (Великобритания), которая не разглашала факт своей беременности. Женщина начала отношения с 31-летним сантехником Робом только через 13 месяцев после развода со своим бывшим мужем и сильно переживала из-за возможного осуждения со стороны окружающих.