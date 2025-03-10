Дитина в сусідній кімнаті була "надто тихою": незабаром мама зрозуміла чому (фото)

Елі Джонс вирішила провести розслідування, взявши телефон і натиснувши на кнопку запису, щоб зафіксувати все, що відбувалося в сусідній кімнаті.

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Елі Джонс, молода мама з Далласа (США), одного разу помітила, що в кімнаті, де гралась її маленька донька Гарпер, стало підозріло тихо. Як виявилось, ці побоювання були небезпідставними.

"Ми з чоловіком обідали у вітальні. У якийсь момент Харпер вислизнула з кетчупом. Після цього в ігровій кімнаті стало надто тихо, а тиша — це найстрашніше, коли у вас є малюк", — розповіла Джонс в інтерв'ю виданню Newsweek.

Спіймала на гарячому

Мама вирішила провести розслідування, взявши телефон і натиснувши на кнопку запису, щоб зафіксувати все, що відбувалося в сусідній кімнаті. "Я хотіла зафільмувати цей момент на випадок, якщо станеться щось кумедне", — додає вона.

У кадрі можна побачити, як жінка виходить з-за рогу, щоб спіймати Харпер "на гарячому".

"Вона налила собі велику порцію кетчупу і їла його руками. Моєю першою думкою було: "Слава Богу, що не на стінах! Донька завжди додає кетчуп до їжі, а також любить їсти сіль", — сміється Елі.

Дитина потай їла кетчуп Фото: TikTok

Відео стало популярним у TikTok, зібравши понад 140 тисяч переглядів і безліч інших реакцій від користувачів платформи.

Материнський інстинкт не підвів

Зрештою, мати змогла знайти рішення, яке задовольнило всіх й дозволило їй уникнути істерики. "Я зупинила зйомку, а потім забрала пляшку і попросила доньку взяти собі тарілку", — каже жінка.

Джонс рада, що її материнські інстинкти спрацювали в потрібний момент, до того, поки не стало надто пізно.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про Емму Купер Джонс з Алабами (США), яка прийшла на випускний вечір своєї дочки Амелії, який організували у дитячому садку. Жінка захотіла зробити пам’ятне фото разом з її прадідусем та прабабусею, але навіть подумати не могла, що знову переживає момент зі свого власного дитинства.

Крім того, в інтернеті завірусилась смішна реакція дівчинки під час зустрічі з однояйцевою сестрою-близнючкою своєї мами. Дві жінки, Нунгші та Таші, зустрілися в індійському аеропорту й вирішили розіграти дитину.