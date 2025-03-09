Мама зробила фото доньки з бабусею і дідусем, а потім сталось щось незбагненне

Жінка називає родичів "серцем родини" та наголошує, що їхня підтримка допомогла їй у складні періоди життя.

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Емма Купер Джонс з Алабами (США) прийшла на випускний вечір своєї дочки Амелії, організований у дитячому садку, й вирішила зробити пам’ятне фото разом з її прадідусем та прабабусею. Жінка навіть не підозрювала, що знову переживає момент зі свого власного дитинства. Цією зворушливою історією вона вразила соціальні мережі.

Джонс зізнається, що завжди мала теплі стосунки зі своїми бабусею та дідусем — Алтоном та Шеріл. Жінка називає родичів "серцем родини" та наголошує, що їхня підтримка допомогла їй у складні періоди життя.

Повторила знімок

"Коли я була підлітком і зіштовхнулася з труднощами, то вони завжди були поруч, даруючи свою любов", — розповіла американка в інтерв’ю журналістам видання Newsweek.

Цей зворушливий момент завірусився у TikTok після того, як Купер поділилася світлиною на своїй сторінці. У кадрі зображені Алтон і Шеріл, які ніжно обіймають маленьку Амелію, одягнену в білу сукню.

Родина повторила знімок через 25 років Фото: TikTok

Найцікавіше те, що ця світлина майже ідентична знімку, зробленому 25 років тому. Тоді на місці Амелії була сама Купер Джонс у такій самій сукні та з випускним букетом в руках.

"Я зробила цей кадр на випускному своєї доньки, навіть не усвідомлюючи, що вже колись була у такій самій ситуації", — зазначила жінка у своєму дописі.

Емма Купер Джонс зі своєю бабусею та дідусем Фото: TikTok

Користувачів мережі дуже розчулила розказана жінкою історія. Вони пишуть, що це "справжнє сімейне благословення". "Твоя донька — точна копія тебе!" — зазначав один із підписників. Інша користувачка відреагувала дуже емоційно: "Та сама сукня?! Я зараз заплачу".

Для Емми Купер Джонс та її родини цей момент виявився не лише зворушливим, а й символічним, адже фото об’єднало минуле й теперішнє.

Нагадаємо, раніше Фокус повідомляв, що інфлюенсерка Дженн Джіа "знайшла" свого майбутнього чоловіка на старому селфі, зробленому ще у 2012 році. Цікаво, що їхнє знайомство відбулося лише через два роки після створення цього знімка. Користувачі соцмереж вражені таким збігом: одні цитують пісню Тейлор Свіфт про "невидиму нитку долі", інші ж переглядають свої архівні фото в пошуках потенційної другої половинки.

До того ж група студентів коледжу, які відпочивали в басейні індуїстського храму Гунданджанея в Індії, вирішили зробити спільне селфі на пам’ять. Вони навіть не підозрювали, яка подія розгорталася буквально за кілька метрів позаду них.