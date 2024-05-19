Хлопці зробили знімок і навіть не підозрювали, що в цю мить сталося позаду них (фото)

Батьки 17-річного юнака звинувачують у трагедії "халатних" учителів, які не надто пильно стежили за студентами під час відпочинку.

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Група студентів коледжу, які розважалися в басейні індуїстського храму Гунданджанея (Індія), вирішили зробили групове селфі на згадку про цей день і навіть не підозрювали, що розгорталася всього за кілька метрів позаду них. Про це пише видання Daily Star.

Один із лідерів компанії на ім'я Санджай стояв на вершині одного з декоративних валунів, що оточують стародавній храм, і вирішив зануритися в басейн, бо разом із друзями цілий день був у поході, а надворі стояла спека. Хлопець стрибнув у воду й покликав своїх товаришів. Більшість із них одразу ж повторила трюк, окрім одного юнака, якого поліція пізніше назвала Вішвасом. Той затримався, начебто щоб прочитати історичну довідку на стіні храму.

"Гей! Досить читати! Лізь у воду. Ходімо, що ти там робиш?" — гукали юнака друзі.

Він послухав, зняв свою сорочку, поклав телефон і заліз у воду разом із усіма, після чого галаслива компанія повернулася до своїх веселощів і розваг. Трохи згодом Санджай вирішив зробити селфі: це зайняло кілька хвилин, бо треба було переконатися, що всі на місці та всміхаються.

Група студентів коледжу зробила спільне селфі в басейні Фото: Facebook

Десь через годину Санджай вийшов із води й почав гортати соціальні мережі, а потім переглянув фотографії, які зробив раніше того дня. Коли хлопець подивився на групове селфі, то в нього похолола кров у жилах — за усміхненою компанією виднівся темний об'єкт. Як пізніше з’ясувалося, це була голова Вішваса, який потонув, бо не вмів плавати, однак нікому про це не казав. Можливо, він так довго читав табличку, щоб відволіктися та побороти свій страх.

Санджай побіг розповісти про це вчителю, який керував шкільною екскурсією, але було вже надто пізно. Тіло 17-річного хлопця пізніше знайшла поліція. Його батьки звинуватили в цій трагедії "халатних" учителів.

Вішвас потонув, бо не вмів плавати Фото: Facebook

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що пара американських туристів наважилася підкорити гору заввишки 4419 метрів, що вважається найвищою в США за межами Аляски, але не розрахувала своїх сил. Від останніх фотографій і дописів закоханих у соціальних мережах — мурашки по шкірі.

Також любителі гострих відчуттів підіймалися канатною дорогою по скелі в китайській провінції Чжецзян, але в якийсь момент рух несподівано зупинився. Один із туристів надіслав своєму родичу повідомлення, зазначивши, що вони "висять" у горах уже годину й нічого не відбувається.