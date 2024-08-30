Дівчина зробила фото в дзеркалі й осоромилась, не звернувши увагу на одну смішну деталь

На опублікованому знімку можна побачити, як Конні Уайт позує в червоній сукні, стоячи біля дзеркала у своїй квартирі.

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22-річна спортсменка Конні Уайт з Фолкерка (Шотландія) потрапила в дуже незручну ситуацію, коли опублікувала в мережі свою фотографію у дзеркалі, не помітивши однієї курйозної деталі позаду себе. Її пост швидко став вірусним в Instagram, зацікавивши величезну кількість користувачів мережі.

На опублікованому знімку можна побачити, як Уайт позує в червоній сукні, стоячи біля дзеркала у своїй квартирі. Обравши гарний кадр, дівчина виклала його на своїй сторінці в соціальній мережі, але не звернула увага на фон.

Користувачі мережі помітили на знімку одну смішну деталь Фото: Jam Press

Як виявилось, дзеркало, що стояло позаду Конні, створювало курйозну оптичну ілюзію, відображаючи задню частину її щиколотки та ступні між ногами. Це викликало у багатьох глядачів здивування, адже вони "побачили там щось недоречне".

"Не можу повірити. Я виклала фото в Instagram, а люди пишуть, що у мене там щось непристойне стирчить", — написала вона у Х (колишній Twitter), зібравши 23 000 вподобань та 1200 поширень.

Дівчина пояснила, що це не сторонній предмет, а просто задня частина її ноги, однак безглузді жарти у коментарях не вщухали.

"Так, я помітив його зараз, приблизно через хвилину після того, як подивився";

"Молодець, що посміялась над цим. Так багато дівчат бояться іронізувати над собою";

"Коли ти це бачиш, то потім не звертаєш уваги на все інше".

Нагадаємо, раніше Фокус опублікував 40-секундне відео з конем на ім'я Рудник, який гуляв по засніженому полю в Канаді. Запис став вірусним у соціальних мережах через дивовижну оптичну ілюзію. Силует скакуна на відео настільки чіткий, що здається, ніби він то наближається, то віддаляється від камери.

До того ж ми розповідали про блогера Саймона Бруннера, учасника конкурсу Ninja Warrior, який показав у своєму Instagram відео з моторошним трюком. У кадрі він однією рукою тримає інфлюенсерку Пію Нідермаєр, яка нібито повисає на мотузковому мосту в австрійських горах.