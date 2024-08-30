Девушка сделала фото в зеркале и оконфузилась, не обратив внимание на одну смешную деталь

На опубликованном снимке можно увидеть, как Конни Уайт позирует в красном платье, стоя у зеркала в своей квартире.

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22-летняя спортсменка Конни Уайт из Фолкерка (Шотландия) попала в очень неловкую ситуацию, когда опубликовала в сети свою фотографию в зеркале, не заметив одной курьезной детали позади себя. Ее пост быстро стал вирусным в Instagram, заинтересовав огромное количество пользователей сети.

На опубликованном снимке можно увидеть, как Уайт позирует в красном платье, стоя у зеркала в своей квартире. Выбрав красивый кадр, девушка выложила его на своей странице в социальной сети, но не обратила внимание на фон.

Пользователи сети заметили на снимке одну смешную деталь Фото: Jam Press

Как оказалось, зеркало, стоявшее позади Конни, создавало курьезную оптическую иллюзию, отражая заднюю часть ее лодыжки и ступни между ногами. Это вызвало у многих зрителей недоумение, ведь они "увидели там что-то неуместное".

"Не могу поверить. Я выложила фото в Instagram, а люди пишут, что у меня там что-то неприличное торчит", — написала она в Х (бывший Twitter), собрав 23 000 лайков и 1200 репостов.

Девушка объяснила, что это не посторонний предмет, а просто задняя часть ее ноги, однако нелепые шутки в комментариях не утихали.

"Да, я заметил его сейчас, примерно через минуту после того, как посмотрел";

"Молодец, что посмеялась над этим. Так много девушек боятся иронизировать над собой";

"Когда ты это видишь, то потом не обращаешь внимания на все остальное".

Напомним, ранее Фокус опубликовал 40-секундное видео с лошадью по имени Рудник, которая гуляла по заснеженному полю в Канаде. Запись стала вирусной в социальных сетях из-за удивительной оптической иллюзии. Силуэт скакуна на видео настолько четкий, что кажется, будто он то приближается, то отдаляется от камеры.

К тому же мы рассказывали о блогере Саймоне Бруннере, участнике конкурса Ninja Warrior, который показал в своем Instagram видео с жутким трюком. В кадре он одной рукой держит инфлюенсершу Пию Нидермайер, которая якобы зависает на веревочном мосту в австрийских горах.