Нарушает законы физики: появилась оптическая иллюзия с лошадью, движущейся в "разные" стороны

Силуэт скакуна на видео настолько четкий, что кажется, будто он то приближается, то отдаляется от камеры.

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40-секундное видео с лошадью по имени Рудник, гуляющей по заснеженному полю в Канаде, стало вирусным в социальных сетях из-за удивительной оптической иллюзии. Об этом пишет таблоид Daily Mail.

На опубликованных кадрах практически невозможно понять, в каком направлении движется черный скакун в поле, покрытом толстым слоем снега. Силуэт животного настолько четкий, что кажется, будто оно то приближается, то отдаляется от камеры.

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"Он выглядел настолько черным на белом фоне, что я не могла понять — Рудик идет ко мне или от меня", — написала автор ролика Алеся Керри из канадского города Камлупс.

Действительно, из-за отсутствия теней сложно сориентироваться в перспективе. Конь то будто приближается, то отдаляется, а на последних секундах записи вообще замирает на месте. Силуэты головы и хвоста скакуна плавно сливаются с очертаниями туловища и боков, что мешает понять его меняющуюся позицию в ландшафте.

За несколько недель этот ролик собрал более 16 миллионов просмотров в TikTok, а также тысячи лайков и репостов. Пользователи активно обсуждают оптическую иллюзию в комментариях, пытаясь разгадать секрет.

"Боже мой, я буквально вижу их обоих!"

"Я, конечно, был настроен на обман, а потом мой мозг закипел"

"Погоди, что? Это же нарушает законы физики"

"Он буквально поворачивается ко мне туда-сюда… странно"

"Это как та головоломка в реальной жизни"

Позже Алесия положила конец всем дискуссиям, указав, что лошадь уходила от нее на протяжении всей видеозаписи.

"Я бы поклялся, что он шел навстречу. Это дико", — добавил один из ее подписчиков.

Напомним, ранее Фокус писал о блогере Саймоне Бруннере, участнике конкурса Ninja Warrior, который показал в своем Instagram видео с жутким трюком. В кадре он одной рукой держит инфлюенсерку Пию Нидермайер, которая якобы повисает на веревочном мосту в австрийских горах.

Кроме того, в социальных сетях завирусился трюк, с помощью которого можно понять, как видит мир человек с плохим зрением. Блогеры в TikTok говорят, что для этого необходимо выполнить буквально несколько простых шагов.