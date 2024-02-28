Порушує закони фізики: з'явилась оптична ілюзія з конем, що рухається "в обох" напрямках

Силует скакуна на відео настільки чіткий, що здається, ніби він то наближається, то віддаляється від камери.

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40-секундне відео з конем на ім'я Рудник, що гуляє засніженим полем у Канаді, стало вірусним у соціальних мережах через дивовижну оптичну ілюзію. Про це пише таблоїд Daily Mail.

На опублікованих кадрах практично неможливо зрозуміти, у якому напрямку рухається чорний скакун в полі, вкритому товстим шаром снігу. Силует тварини настільки чіткий, що здається, ніби вона то наближається, то віддаляється від камери.

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Ігри розуму: нова оптична ілюзія викликала суперечки в мережі (фото)

"Він виглядав настільки чорним на білому тлі, що я не могла зрозуміти – Рудик йде до мене чи від мене", – написала авторка ролика Алеся Керрі з канадського міста Камлупс.

Справді, через відсутність тіней складно зорієнтуватися в перспективі. Кінь то ніби наближається, то віддаляється, а на останніх секундах запису взагалі завмирає на місці. Силуети голови і хвоста скакуна плавно зливаються з обрисами тулуба та боків, що заважає зрозуміти його мінливу позицію в ландшафті.

За кілька тижнів цей ролик зібрав понад 16 мільйонів переглядів у TikTok, а також тисячі вподобайок та репостів. Користувачі активно обговорюють оптичну ілюзію у коментарях, намагаючись розгадати секрет.

"Боже мій, я буквально бачу їх обох!"

"Я, звісно, був налаштований на обман, а потім мій мозок закипів"

"Зачекай, що? Це ж порушує закони фізики"

"Він буквально повертається до мене туди-сюди… дивно"

"Це як та головоломка в реальному житті"

Пізніше Алесія поклала край усім дискусіям, вказавши, що кінь йшов від неї упродовж всього відеозапису.

"Я б заприсягнувся, що він йшов назустріч. Це дико", – додав один з її підписників.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про блогера Саймона Бруннера, учасника конкурсу Ninja Warrior, який показав у своєму Instagram відео з моторошним трюком. У кадрі він однією рукою тримає інфлюенсерку Пію Нідермайєр, яка нібито повисає на мотузковому мосту в австрійських горах.

Крім того, в соціальних мережах завірусився трюк, за допомогою якого можна зрозуміти, як бачить світ людина з поганим зором. Блогери в TikTok кажуть, що для цього необхідно виконати буквально кілька простих кроків.