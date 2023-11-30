У мережі показали трюк, як побачити світ очима людини з поганим зором (відео)

Щоб провести цікавий експеримент, потрібно лише мати телефон з камерою та окуляри.

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У соціальних мережах завірусився трюк, за допомогою якого можна зрозуміти, як бачить світ людина з поганим зором. Блогери у TikTok кажуть, що для цього необхідно виконати буквально кілька простих кроків.

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Отже, насамперед потрібно взяти окуляри та відкрити камеру на своєму телефоні, потім навести на лінзу окулярів та затиснути палець на екрані, доки не увімкнеться фіксація фокуса/експозиції, й врешті-решт різко прибрати окуляри.

Користувачі мережі у коментарях зазначають, що камера все одно достовірно не передає того, як бачать очі людини, адже це залежить від багатьох факторів і супутніх захворювань очей.

"У мене -10, тому я можу переплутати людину в тісній куртці з деревом і навпаки", – написав один них, зібравши велику кількість схвальних реакцій.

До слова, схожі відео тиражуються у TikTok останні кілька років й стабільно набирають мільйони переглядів, коментарів та репостів.

Нагадаємо, що раніше Фокус писав про те, що дальтонізм почали лікувати за допомогою генної терапії. Вчені, скориставшись генною терапією, вперше наділили невелику групу дальтоніків здатністю сприймати колір. Тим самим науковці дають надію сотням тисяч людей.

Також ми повідомляли, що популярні окуляри та лінзи, що обіцяють захистити наші очі від згубного впливу синього спектра, в короткостроковій перспективі виявилися абсолютно неефективними.