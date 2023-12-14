В сети раскрыли секрет устрашающего трюка с девушкой, повисшей над пропастью (видео)

Пользователи сети выяснили, что на самом деле это удачная оптическая иллюзия, которая появляется благодаря определенному углу наклона камеры на месте съемки.

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Блогер Саймон Бруннер, участник конкурса Ninja Warrior, показал в своем Instagram видео с жутким трюком. В кадре он одной рукой держит инфлюенсерку Пию Нидермайер, якобы повисшей на веревочном мосту в австрийских горах.

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На опубликованном видео девушка на сногсшибательной высоте бесстрашно движется в воздухе. В описании Саймон похвастался, что этот трюк был частью "безумного приключения".

Впрочем, как выяснилось, их видео создано с помощью оптической иллюзии. Эффект "зависания над пропастью" появляется благодаря определенному углу наклона камеры на месте съемки.

"Эта локация находится рядом с Ольперерхютте (Olpererhütte) в Австрии. Под мостом до земли около 2,5 метра", — отметил в комментариях под роликом один из подписчиков.

Блогеры Саймон Бруннер и Пиа Нидермайер висят на мосту в Австрии Фото: instagram.com/pianiedermeier

Другие зрители жестко раскритиковали "экстремалов" за подобный контент. Ведь обеспокоены, что фокус могут увидеть дети и попытаются повторить это самостоятельно.

"Это действительно глупо", "Самая глупая вещь, которую я когда-либо видел", "Просто невероятно, на что сегодня могут пойти люди, чтобы получить лайки и просмотры", "Здесь нет здравого смысла", "Черт возьми", — пишут они.

Напомним, ранее Фокус писал о видео популярной блогерши Зары под названием "Uncanny Valley" ("Зловещая долина"), которое завирусилось в соцсетях и привлекло внимание визажистов со всего мира.

Кроме того, мы рассказывали об инфлюенсерке Анжеле Софии из Великобритании, которая пожаловалась на таинственный сбой в своем iPhone. Девушку на протяжении пяти лет "мучает" будильник, который включается каждый день ровно в 9:25 утра, хотя она его никогда не выставляла на это время и понятия не имеет, как выключить.