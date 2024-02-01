Дівчина помітила на фото з 2012 року незнайомця, який у майбутньому "перевернув" усе її життя

Користувачі соціальних мереж вражені цим збігом. Хтось цитує пісню Тейлор Свіфт про "невидиму нитку долі", а хтось переглядає свої старі фото у пошуках другої половинки.

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Інфлюенсерка Дженн Джіа побачила свого майбутнього чоловіка на старому селфі, зробленому ще у 2012 році. Цікаво, що пара познайомилась лише через 2 роки після того, як був зроблений цей кадр. Про неймовірну історію написало видання Metro.

Тисячі людей були вражені фотографією, яку опублікувала Дженн. На цьому знімку вона сидить в театральному кафе, посміхається на камеру і тримає у руках напій.

У ролику, розміщеному в Instagram, дівчина спеціально збільшила фрагмент на задньому плані, де можна побачити її нинішнього чоловіка, він стояв у черзі до каси.

Дженн побачила на старому фото свого майбутнього чоловіка Фото: Instagram/soimjenn

Далі вона продемонструвала їхній спільний знімок на колесі огляду через 2 роки після селфі, а потім з'явився ще один кадр уже в день весілля.

"Ми дев'ять років потому", – написала Джіа.

Жінка впевнена, що зустріла свого коханого у потрібний час, інакше їхні стосунки не склалися б.

Пара почала зустрічатися в 2014 році й одружилася у 2021-му. Фото: Instagram/soimjenn

"Мені знадобився рік подорожей і самотності, щоб поміркувати та усвідомити власні помилки. Саме тоді ми й зустрілися", – сказала блогерка й додала, що потрібна людина завжди знайде тебе.

До речі, пара почала зустрічатися в 2014 році й одружилася у 2021-му.

Користувачі соціальних мереж були вражені цим збігом. Хтось цитував пісню Тейлор Свіфт про "невидиму нитку долі", а хтось почав переглядати старі фото у пошуках своєї другої половинки.

"Мурашки по шкірі"

"Боже мій, це дивовижно"

"Хіба це не прекрасно – думати, що весь цей час існувала ота невидима нитка?"

"Тепер я розглядаю задні плани на всіх своїх фотографіях"

Відео Дженн Джіа на момент публікації зібрало понад 451 тисячу вподобайок та сотні реакцій.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про молодого романтика, який планував зробити незабутню пропозицію своїй коханій, але опинився у лікарні через перелом пальця. 22-річний Алек Райт, якому наклали 8 швів, був вкрай розчарованим через зіпсовані плани. Однак він щасливий з того, що тепер має чим поділитися з друзями та знайомими.

Крім того, ми розповідали про 33-річну Айну Сухайді з Лондона, яка опублікувала в TikTok відео зі своєю реакцією на красеня-незнайомця і наступного дня прокинулась справжньою зіркою мережі.