Мама сделала фото дочери с бабушкой и дедушкой, а потом произошло что-то непостижимое

Женщина называет родственников "сердцем семьи" и отмечает, что их поддержка помогла ей в сложные периоды жизни.

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Эмма Купер Джонс из Алабамы (США) пришла на выпускной вечер своей дочери Амелии, организованный в детском саду, и решила сделать памятное фото вместе с ее прадедушкой и прабабушкой. Женщина даже не подозревала, что вновь переживает момент из своего собственного детства. Этой трогательной историей она поразила социальные сети.

Джонс признается, что всегда имела теплые отношения со своими бабушкой и дедушкой — Алтоном и Шерил. Женщина называет родственников "сердцем семьи" и отмечает, что их поддержка помогла ей в сложные периоды жизни.

Повторила снимок

"Когда я была подростком и столкнулась с трудностями, то они всегда были рядом, даря свою любовь", — рассказала американка в интервью журналистам издания Newsweek.

Этот трогательный момент завирусился в TikTok после того, как Купер поделилась фотографией на своей странице. В кадре изображены Алтон и Шерил, которые нежно обнимают маленькую Амелию, одетую в белое платье.

Семья повторила снимок спустя 25 лет Фото: TikTok

Самое интересное то, что эта фотография почти идентична снимку, сделанному 25 лет назад. Тогда на месте Амелии была сама Купер Джонс в таком же платье и с выпускным букетом в руках.

"Я сделала этот кадр на выпускном своей дочери, даже не осознавая, что уже когда-то была в такой же ситуации", — отметила женщина в своем посте.

Эмма Купер Джонс со своей бабушкой и дедушкой Фото: TikTok

Пользователей сети очень умилила рассказанная женщиной история. Они пишут, что это "настоящее семейное благословение". "Твоя дочь — точная копия тебя!" — отметил один из подписчиков. Другая пользовательница отреагировала очень эмоционально: "То самое платье?! Я сейчас заплачу".

Для Эммы Купер Джонс и ее семьи этот момент оказался не только трогательным, но и символическим, ведь фото объединило прошлое и настоящее.

Напомним, ранее Фокус сообщал, что инфлюенсерша Дженн Джиа "нашла" своего будущего мужа на старом селфи, сделанном еще в 2012 году. Интересно, что их знакомство состоялось лишь через два года после создания этого снимка. Пользователи соцсетей поражены таким совпадением: одни цитируют песню Тейлор Свифт о "невидимой нити судьбы", другие же просматривают свои архивные фото в поисках потенциальной второй половинки.

К тому же группа студентов колледжа, которые отдыхали в бассейне индуистского храма Гунданджанея в Индии, решили сделать совместное селфи на память. Они даже не подозревали, какое событие разворачивалось буквально в нескольких метрах позади них.