Пасхальное меню: рецепт подбрюшины в томатно-горчичном маринаде
Ароматная запеченная подбрюшина с пикантным вкусом – хит любого праздничного стола. Предлагаем взять на заметку рецепт подбрюшины в томатно-горчичном маринаде. Это блюдо никого не оставит равнодушным, особенно по окончанию Великого поста.
Своим рецептом блюда поделилась кулинарный блогер Юлия Симончук.
Подбрюшина в томатно-горчичном соусе
Ингредиенты:
- подбрюшина /бочок – 1,5-2 кг;
- томатная паста – 70 гр;
- крепкая горчица – 1 ст. л;
- паприка – 1 ст. л;
- соль – 1,5 ч. л;
- перец черный молотый – 1ч. л;
- кориандр – 1 ч. л;
- приправа к свинине/салу/мясу – 1 ст. л;
- растительное масло – 3 ст. л;
- чеснок – 2-3 зубчика.
Способ приготовления:
Сначала готовим маринад. В глубокой посуде смешать приправу к свинине, паприку, соль, перец, кориандр, горчицу, томатную пасту. Туда же отправить растительное масло и все тщательно перемешать.
В подбрюшине сделать глубокие надрезы, поместить в них порезанный чеснок. Полностью весь кусок обмазать маринадом, завернуть в 2 слоя фольги и поставить на ночь в холодильник.
Духовку разогреть до 170 градусов и отправить мясо запекаться примерно на два часа. Далее снять фольгу, смазать подбрюшину остатками маринада и отправить в духовку еще на 10 минут.
При подаче нарезать порционными кусками.
Читайте также:
Мясо тает во рту: рецепт свинины, тушеной с яблоками
Запеченная свинина с ананасами: рецепт праздничного блюда
Свинина, тушеная с грибами в сметанном соусе: рецепт сытного блюда на ужин