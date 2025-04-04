Пасхальное меню: рецепт подбрюшины в томатно-горчичном маринаде

Ароматная запеченная подбрюшина с пикантным вкусом – хит любого праздничного стола. Предлагаем взять на заметку рецепт подбрюшины в томатно-горчичном маринаде. Это блюдо никого не оставит равнодушным, особенно по окончанию Великого поста.

Related video

Своим рецептом блюда поделилась кулинарный блогер Юлия Симончук.

Подбрюшина в томатно-горчичном соусе

Ингредиенты:

подбрюшина /бочок – 1,5-2 кг;

томатная паста – 70 гр;

крепкая горчица – 1 ст. л;

паприка – 1 ст. л;

соль – 1,5 ч. л;

перец черный молотый – 1ч. л;

кориандр – 1 ч. л;

приправа к свинине/салу/мясу – 1 ст. л;

растительное масло – 3 ст. л;

чеснок – 2-3 зубчика.

Способ приготовления:

Сначала готовим маринад. В глубокой посуде смешать приправу к свинине, паприку, соль, перец, кориандр, горчицу, томатную пасту. Туда же отправить растительное масло и все тщательно перемешать.

В подбрюшине сделать глубокие надрезы, поместить в них порезанный чеснок. Полностью весь кусок обмазать маринадом, завернуть в 2 слоя фольги и поставить на ночь в холодильник.

Духовку разогреть до 170 градусов и отправить мясо запекаться примерно на два часа. Далее снять фольгу, смазать подбрюшину остатками маринада и отправить в духовку еще на 10 минут.

При подаче нарезать порционными кусками.

Читайте также:

Мясо тает во рту: рецепт свинины, тушеной с яблоками

Запеченная свинина с ананасами: рецепт праздничного блюда

Свинина, тушеная с грибами в сметанном соусе: рецепт сытного блюда на ужин