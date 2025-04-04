Великоднє меню: рецепт підчеревини в томатно-гірчичному маринаді

Ароматна запечена підчеревина з пікантним смаком — хіт будь-якого святкового столу. Пропонуємо взяти на замітку рецепт підчеревини в томатно-гірчичному маринаді. Ця страва нікого не залишить байдужим, особливо після закінчення Великого посту.

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Своїм рецептом страви поділилася кулінарна блогерка Юлія Симончук.

Підчеревина в томатно-гірчичному соусі

Інгредієнти:

підчеревина /бочок – 1,5-2 кг;

томатна паста – 70 г;

міцна гірчиця – 1 ст. л;

паприка – 1 ст. л;

сіль —– 1,5 ч. л;

перець чорний мелений – 1 ч. л;

коріандр — 1 ч. л;

приправа до свинини/салу/м'яса – 1 ст. л;

рослинна олія – 3 ст. л;

часник – 2-3 зубчики.

Спосіб приготування:

Спочатку готуємо маринад. У глибокому посуді змішати приправу до свинини, паприку, сіль, перець, коріандр, гірчицю, томатну пасту. Туди ж відправити рослинну олію і все ретельно перемішати.

У підчеревині зробити глибокі надрізи, помістити в них порізаний часник. Повністю весь шматок обмазати маринадом, загорнути у 2 шари фольги і поставити на ніч у холодильник.

Духовку розігріти до 170 градусів і відправити м'ясо запікатися приблизно на дві години. Далі зняти фольгу, змастити підчеревину залишками маринаду і відправити в духовку ще на 10 хвилин.

Під час подачі нарізати порційними шматками.

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