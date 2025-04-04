Великоднє меню: рецепт підчеревини в томатно-гірчичному маринаді
Ароматна запечена підчеревина з пікантним смаком — хіт будь-якого святкового столу. Пропонуємо взяти на замітку рецепт підчеревини в томатно-гірчичному маринаді. Ця страва нікого не залишить байдужим, особливо після закінчення Великого посту.
Своїм рецептом страви поділилася кулінарна блогерка Юлія Симончук.
Підчеревина в томатно-гірчичному соусі
Інгредієнти:
- підчеревина /бочок – 1,5-2 кг;
- томатна паста – 70 г;
- міцна гірчиця – 1 ст. л;
- паприка – 1 ст. л;
- сіль —– 1,5 ч. л;
- перець чорний мелений – 1 ч. л;
- коріандр — 1 ч. л;
- приправа до свинини/салу/м'яса – 1 ст. л;
- рослинна олія – 3 ст. л;
- часник – 2-3 зубчики.
Спосіб приготування:
Спочатку готуємо маринад. У глибокому посуді змішати приправу до свинини, паприку, сіль, перець, коріандр, гірчицю, томатну пасту. Туди ж відправити рослинну олію і все ретельно перемішати.
У підчеревині зробити глибокі надрізи, помістити в них порізаний часник. Повністю весь шматок обмазати маринадом, загорнути у 2 шари фольги і поставити на ніч у холодильник.
Духовку розігріти до 170 градусів і відправити м'ясо запікатися приблизно на дві години. Далі зняти фольгу, змастити підчеревину залишками маринаду і відправити в духовку ще на 10 хвилин.
Під час подачі нарізати порційними шматками.
Читайте також:
М'ясо тане в роті: рецепт свинини, тушкованої з яблуками
Запечена свинина з ананасами: рецепт святкової страви
Свинина, тушкована з грибами в сметанному соусі: рецепт ситної страви на вечерю