Няня проверяла, нет ли "монстра" под кроватью, а наткнулась на бородатого мужчину (фото)

Няня из Канзаса, США, пытаясь успокоить ребенка, который боялся "монстра" под кроватью, неожиданно обнаружила там бородатого мужчину. После этого в доме произошел конфликт, на который отреагировали представители полиции.

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Об этом случае сообщает офис шерифа округа Бартон.

Согласно сообщению, сотрудники правоохранительных органов получили звонок 24 марта около 22:30 и отправились на дорогу Паттон, недалеко от города Грейт-Бенд.

Прибыв на место происшествия, офицеры пообщались с женщиной, которая утверждала, что работает няней в доме, куда проник неизвестный мужчина. По ее словам, во время укладывания малышей, один ребенок пожаловался на "монстра" под кроватью. Чтобы успокоить малыша, няня решила заглянуть туда и обнаружила подозреваемого.

Мартин Виллалобос-младший Фото: Barton County Sheriff's Office - Kansas

Офис шерифа сообщает, что после этого возник конфликт. Убегая, злоумышленник сбил няню и одного из малышей с ног.

Однако женщина утверждает, что узнала его — это был Мартин Виллалобос-младший. 27-летний мужчина, который ранее проживал по этому адресу, но больше не имел права там находиться в соответствии с выданным ордером.

Заместители шерифа искали его вокруг дома в тот вечер, но так и не смогли найти. Утром они возобновили поиски и заметили подозреваемого в этом районе. Мужчина пытался убежать, но его задержали после короткой погони.

В конце концов Виллалобоса арестовали и доставили в тюрьму округа Бартон. Ему предъявили обвинения во взломе, нападении, создании угрозы для ребенка, препятствовании работе правоохранителей и нарушении условий ордера.

Подозреваемого держат под стражей с возможностью выйти под залог, заплатив 500 тысяч долларов.

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