Няня перевіряла, чи немає "монстра" під ліжком, а натрапила на бородатого чоловіка (фото)

Няня з Канзасу, США, намагаючись заспокоїти дитину, яка боялася "монстра" під ліжком, й несподівано виявила там бородатого чоловіка. Після цього у будинку стався конфлікт, на який відреагували представники поліції.

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Про цей випадок повідомляє офіс шерифа округу Бартон.

Згідно з повідомленням, працівники правоохоронних органів отримали дзвінок 24 березня близько 22:30 й вирушили на дорогу Паттон, неподалік міста Грейт-Бенд.

Прибувши на місце події, офіцери поспілкувалися з жінкою, яка стверджувала, що працює нянею в будинку, куди проник невідомий чоловік. За її словами, під час укладання малечі спати, одна дитина поскаржилася на "монстра" під ліжком. Щоб заспокоїти малюка, няня вирішила заглянути туди й виявила підозрюваного.

Мартін Віллалобос-молодший Фото: Barton County Sheriff's Office - Kansas

Офіс шерифа повідомляє, що після цього виникла сутичка. Втікаючи, зловмисник збив няню та одного з малюків з ніг.

Однак жінка стверджує, що впізнала його — це був Мартін Віллалобос-молодший. 27-річний чоловік, який раніше проживав за цією адресою, але більше не мав права там знаходитися відповідно до виданого ордера.

Заступники шерифа шукали його навколо будинка того вечора, але так і не змогли знайти. Вранці вони відновили пошуки й помітили підозрюваного в цьому районі. Чоловік намагався втекти, але його затримали після короткої погоні.

Врешті-решт Віллалобоса заарештували й доставили до в'язниці округу Бартон. Йому пред’явили обвинувачення у зломі, нападі, створенні загрози для дитини, перешкоджанні роботі правоохоронців та порушенні умов ордера.

Підозрюваного тримають під вартою з можливістю вийти під заставу, заплативши 500 тисяч доларів.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що 56-річна громадянка Польщі постала перед судом за систематичне додавання отруйних речовин до напоїв своєї 51-річної колеги по роботі. Згідно з повідомленнями польських ЗМІ, причиною таких дій стала звичайна взаємна неприязнь між жінками.

Крім того, Рамі Баттіх, 24-річний громадянин Німеччини, зіткнувся з великими проблемами після втрати паспорта під час короткої подорожі до Лондона у 2019 році. Невідомий зловмисник заволодів документом і використав його для здійснення численних злочинів. Ця ситуація мала руйнівний вплив на життя молодого чоловіка — він втратив можливості працевлаштування та перспективи кар'єрного зростання.