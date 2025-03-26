У чоловіка вкрали паспорт 4 роки тому й "повісили" на нього тяжкі злочини (фото)

Молодий чоловік доклав усіх зусиль, аби довести свою невинуватість. Він надав докази перебування у Тунісі в період, коли відбувалися злочини, пропонував здати відбитки пальців та пройти ДНК-тест.

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24-річний німець Рамі Баттіх після короткої поїздки до Лондона у 2019 році втратив свій паспорт. Зловмисник використав його документ для вчинення низки злочинів. Внаслідок цього молодий чоловік втратив можливості для працевлаштування, а також кар’єрні перспективи. Детальніше про це пише видання The Guardian.

Втрачений паспорт

Спочатку Рамі не помітив зникнення документів. Він продовжував навчання, успішно пройшов стажування й отримав два запрошення на роботу — в місцевій податковій інспекції, а також у великій корпорації. Однак під час стандартної перевірки роботодавці з'ясували, що на його ім’я у Великій Британії фігурує судимість за серйозні правопорушення.

На чоловіка "повісили" низку злочинів Фото: Rami Battikh

Як виявилося, особу, яка викрала його документи, засудили Королівським судом Вуд-Грін до 18 місяців позбавлення волі за керування без прав, шахрайство та використання підроблених документів. Попри те, що суд підтвердив факт шахрайства, поліція досі не видалила судимість з реєстру. Це поставило Рамі у безвихідну ситуацію.

Доведення невинуватості

Молодий чоловік доклав усіх зусиль, аби довести свою невинуватість. Він надав докази перебування у Тунісі в період, коли відбувалися злочини, пропонував здати відбитки пальців та пройти ДНК-тест. Однак через кримінальну історію, що зберігається в базах даних, жоден роботодавець не погодився його оформити.

Зрештою, Баттіху довелося продати свій автомобіль, щоб покрити базові витрати на життя. Міністерство внутрішніх справ Великої Британії визнає складність ситуації, проте досі не запропонувало жодного конкретного розв’язання цієї проблеми.

"Це шахрайство зруйнувало моє життя. Я не можу знайти роботу і не розумію, як мені бути далі", — скаржиться жертва злочинної схеми.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що сім'я планує подати позов проти авіакомпанії Qatar Airways, вимагаючи компенсацію у розмірі близько 11 тисяч фунтів стерлінгів через затримку в аеропорту, спричинену проблемами з паспортом. Голова родини заявляє, що опинився у скрутному фінансовому становищі, оскільки був змушений придбати нові квитки, що призвело до значних боргів.