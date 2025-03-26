У мужчины украли паспорт 4 года назад и "повесили" на него тяжкие преступления (фото)

Молодой человек приложил все усилия, чтобы доказать свою невиновность. Он предоставил доказательства пребывания в Тунисе в период, когда происходили преступления, предлагал сдать отпечатки пальцев и пройти ДНК-тест.

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24-летний немец Рами Баттих после короткой поездки в Лондон в 2019 году потерял свой паспорт. Злоумышленник использовал его документ для совершения ряда преступлений. Вследствие этого молодой человек потерял возможности для трудоустройства, а также карьерные перспективы. Подробнее об этом пишет издание The Guardian.

Потерянный паспорт

Сначала Рами не заметил исчезновения документов. Он продолжал обучение, успешно прошел стажировку и получил два приглашения на работу — в местной налоговой инспекции, а также в крупной корпорации. Однако во время стандартной проверки работодатели выяснили, что на его имя в Великобритании фигурирует судимость за серьезные правонарушения.

На мужчину "повесили" ряд преступлений Фото: Rami Battikh

Как оказалось, лицо, которое похитило его документы, приговорили Королевским судом Вуд-Грин к 18 месяцам лишения свободы за управление без прав, мошенничество и использование поддельных документов. Несмотря на то, что суд подтвердил факт мошенничества, полиция до сих пор не удалила судимость из реестра. Это поставило Рами в безвыходную ситуацию.

Доказательство невиновности

Молодой человек приложил все усилия, чтобы доказать свою невиновность. Он предоставил доказательства пребывания в Тунисе в период, когда происходили преступления, предлагал сдать отпечатки пальцев и пройти ДНК-тест. Однако из-за криминальной истории, хранящейся в базах данных, ни один работодатель не согласился его оформить.

В конце концов, Баттиху пришлось продать свой автомобиль, чтобы покрыть базовые расходы на жизнь. Министерство внутренних дел Великобритании признает сложность ситуации, однако до сих пор не предложило никакого конкретного решения этой проблемы.

"Это мошенничество разрушило мою жизнь. Я не могу найти работу и не понимаю, как мне быть дальше", — жалуется жертва преступной схемы.

Напомним, ранее Фокус писал, что семья планирует подать иск против авиакомпании Qatar Airways, требуя компенсацию в размере около 11 тысяч фунтов стерлингов из-за задержки в аэропорту, вызванной проблемами с паспортом. Глава семьи заявляет, что оказался в затруднительном финансовом положении, поскольку был вынужден приобрести новые билеты, что привело к значительным долгам.