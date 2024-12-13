Мать с двумя детьми не пустили в самолет, когда увидели ее паспорт: что произошло (фото)

Отец семейства утверждает, что вынужден выплачивать огромные долги, ведь у него не было другого выбора, кроме как раскошелиться на еще один комплект билетов.

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Семья хочет отсудить у авиакомпании Qatar Airways около 11 тысяч фунтов стерлингов (около 582 тыс. грн) компенсации после того, как застряла в аэропорту из-за проблем с паспортом. Об этом пишет издание Daily Star.

37-летний Гунасекаран Кумар из Глазго (Великобритания) планировал сесть на самолет со своей женой Анитой и двумя дочерьми, 6-летней Яжини и 2-летней Ританайей, чтобы посетить больного отца в Индии. Семья собиралась побыть с ним накануне операции, но из-за непрогнозируемых обстоятельств пропустила рейс.

Кумар утверждает, что теперь вынужден выплачивать огромные долги, ведь у него не было другого выбора, кроме как раскошелиться на еще один комплект билетов для всех членов семейства.

Поврежденный паспорт

Сообщается, что досадный инцидент произошел в аэропорту Эдинбурга. Путешественники выехали из своего дома в Гованхилле (Глазго) рано утром, чтобы успеть на рейс авиакомпании Qatar Airways, но совершить это путешествие им не суждено было.

Гунасекаран Кумар с семьей Фото: Glasgow Live

"Мы были первыми пассажирами на стойке регистрации. После проверки всех паспортов они заявили, что паспорт моей жены поврежден — в нем что-то пописали дети", — говорит мужчина.

Согласно британскому законодательству, поврежденный паспорт нужно заменить, иначе пассажирам могут отказать в путешествии, если документ невозможно прочитать. В конце концов, Аните разрешили сесть на борт при условии, что она заменит паспорт по возвращении в Великобританию. Однако, по словам Гунасекарана, сотрудники Qatar Airways все равно отказались регистрировать их на рейс.

Долговая яма

Позже паспорт женщины таки прошел проверку, поэтому семье разрешили взять билеты на другой рейс, но нужно было доплатить 4000 фунтов стерлингов за перебронирование.

Гунасекаран с детьми Фото: Glasgow Live

В конце концов пассажиры забронировали места на рейс авиакомпании Emirates — и там никаких проблем не возникло. К счастью, отец Аниты перенес операцию хорошо.

Авиакомпания Qatar Airways предложила выплатить компенсацию за билет женщины, а также возместить стоимость трех других билетов, но глава семейства отказался.

"Наше путешествие было испорчено из-за невежества. Требую компенсации для всех", — заявил мужчина, подав жалобу в Управление гражданской авиации.

Он требует от перевозчика 10 969 фунтов стерлингов компенсации, включая стоимость билетов, возмещение за пропуск рейса, а также проценты.

Напомним, ранее Фокус писал о том, как британка Анна Лаффин из Большого Манчестера заявила, что авиакомпания TUI испортила ее 11-дневный семейный отпуск стоимостью $9 тысяч. Сотрудница на стойке регистрации перепутала правила и не пропустила ее на посадку.

Кроме того, 30-летняя Рене Ридер осталась разочарованной и опустошенной после того, как пропустила свой отпуск стоимостью 2000 австралийских долларов (54 тысячи гривен) из-за отказа авиакомпании посадить ее на рейс. Проблема возникла во время пересадки в Мельбурне, когда Рене летела на Бали из Австралии.