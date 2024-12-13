Матір з двома дітьми не пустили в літак, коли побачили її паспорт: що сталося (фото)

Батько сімейства стверджує, що змушений виплачувати величезні борги, бо він не мав іншого вибору, окрім як розщедритися на ще один комплект квитків.

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Родина хоче відсудити в авіакомпанії Qatar Airways близько 11 тисяч фунтів стерлінгів (близько 582 тис. грн) компенсації після того, як застрягла в аеропорту через проблеми з паспортом. Про це пише видання Daily Star.

37-річний Гунасекаран Кумар з Глазго (Велика Британія) планував сісти на літак зі своєю дружиною Анітою та двома доньками, 6-річною Яжіні та 2-річною Рітанайєю, щоб відвідати хворого батька в Індії. Сім’я збиралась побути з ним напередодні операції, але через непрогнозовані обставини пропустила рейс.

Кумар стверджує, що тепер змушений виплачувати величезні борги, бо він не мав іншого вибору, окрім як розщедритися на ще один комплект квитків для всіх членів сімейства.

Пошкоджений паспорт

Повідомляється, що прикрий інцидент стався в аеропорту Единбурга. Мандрівники виїхали зі свого будинку в Гованхіллі (Глазго) рано вранці, щоб встигнути на рейс авіакомпанії Qatar Airways, але здійснити цю подорож їм не судилося.

Гунасекаран Кумар з родиною Фото: Glasgow Live

"Ми були першими пасажирами на стійці реєстрації. Після перевірки всіх паспортів вони заявили, що паспорт моєї дружини пошкоджений — в ньому щось пописали діти", — каже чоловік.

Згідно з британським законодавством, пошкоджений паспорт потрібно замінити, інакше пасажирам можуть відмовити у подорожі, якщо документ неможливо прочитати. Зрештою, Аніті дозволили сісти на борт за умови, що вона замінить паспорт після повернення до Великої Британії. Однак, за словами Гунасекарана, співробітники Qatar Airways все одно відмовилися реєструвати їх на рейс.

Боргова яма

Згодом паспорт жінки таки пройшов перевірку, тож родині дозволили взяти квитки на інший рейс, але потрібно було доплатити 4000 фунтів стерлінгів за перебронювання.

Гунасекаран з дітьми Фото: Glasgow Live

Врешті-решт пасажири забронювали місця на рейс авіакомпанії Emirates — і там жодних проблем не виникло. На щастя, батько Аніти переніс операцію добре.

Авіакомпанія Qatar Airways запропонувала виплатити компенсацію за квиток жінки, а також відшкодувати вартість трьох інших квитків, але голова сімейства відмовився.

"Наша подорож була зіпсована через невігластво. Вимагаю компенсації для всіх", — заявив чоловік, подавши скаргу до Управління цивільної авіації.

Він вимагає від перевізника 10 969 фунтів стерлінгів компенсації, включаючи вартість квитків, відшкодування за пропуск рейсу, а також відсотки.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, як британка Анна Лаффін з Великого Манчестера заявила, що авіакомпанія TUI зіпсувала її 11-денну сімейну відпустку вартістю $9 тисяч. Співробітниця на стійці реєстрації переплутала правила й не пропустила її на посадку.

Крім того, 30-річна Рене Рідер залишилася розчарованою і спустошеною після того, як пропустила свою відпустку вартістю 2000 австралійських доларів (54 тисячі гривень) через відмову авіакомпанії посадити її на рейс. Проблема виникла під час пересадки в Мельбурні, коли Рене летіла на Балі з Австралії.