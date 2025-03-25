Пилот развернул пассажирский самолет, ведь забыл взять паспорт: это закончилось скандалом

Самолет Boeing 787 Dreamliner, на борту которого находилось 257 пассажиров, два часа находился в небе, направляясь из Лос-Анджелеса в Шанхай.

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Чрезвычайная ситуация произошла во время рейса United Airlines из Соединенных Штатов в Китай, когда пассажирский самолет совершил разворот посреди океана по необычной причине — отсутствие паспорта у пилота. Об этом пишет издание CNN.

Самолет Boeing 787 Dreamliner, на борту которого находилось 257 пассажиров, два часа находился в небе, направляясь из Лос-Анджелеса в Шанхай, когда экипаж узнал о критической проблеме.

Пилот внезапно осознал, что забыл свой паспорт дома. Это могло привести к серьезным юридическим проблемам после посадки в аэропорту прибытия.

Пассажиры прибыли в пункт назначения с большой задержкой Фото: Pixels

Если бы лайнер продолжил движение и прибыл в Шанхай без необходимых документов, командира могли бы немедленно задержать и депортировать. Более того, авиакомпании United Airlines грозил бы значительный штраф. Поэтому командование приняло нестандартное решение — вернуться.

Приземление в Сан-Франциско вызвало каскад новых недоразумений. Выяснилось, что из-за задержки у экипажа, согласно тарификации, не хватает часов для такого длительного международного перелета. Необходимо было срочно искать им замену и высаживать пассажиров.

В конце концов, путешествие превратилось для всех причастных в настоящее испытание. Пассажиры прибыли в пункт назначения с большой задержкой — с разницей в 7 часов от запланированного времени.

Напомним, ранее Фокус сообщал о пилоте-виртуозе, который мастерски выполнил аварийную посадку на одном колесе. На захватывающих кадрах видно, как самолет Cessna 402C авиакомпании Cape Air, направлявшийся в штат Мэн (США), после обнаружения неисправности шасси возвращается в аэропорт Логан.

А тем временем на борту рейса авиакомпании United Airlines произошел курьезный инцидент. В самолете Boeing 777-300ER, летевшем из Франкфурта (Германия) в Сан-Франциско (США), вышел из строя туалет, из-за чего экипажу пришлось совершить аварийную посадку.