Пілот розвернув пасажирський літак, бо забув взяти паспорт: це закінчилось скандалом

Літак Boeing 787 Dreamliner, на борту якого перебувало 257 пасажирів, дві години перебував у небі, прямуючи з Лос-Анджелеса у Шанхай.

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Надзвичайна ситуація сталася під час рейсу United Airlines зі Сполучених Штатів до Китаю, коли пасажирський літак здійснив розворот посеред океану через незвичайну причину — відсутність паспорта у пілота. Про це пише видання CNN.

Літак Boeing 787 Dreamliner, на борту якого перебувало 257 пасажирів, дві години перебував у небі, прямуючи з Лос-Анджелеса у Шанхай, коли екіпаж дізнався про критичну проблему.

Пілот раптово усвідомив, що забув свій паспорт удома. Це могло призвести до серйозних юридичних проблем після посадки в аеропорту прибуття.

Пасажири прибули до пункту призначення з великою затримкою Фото: Pixels

Якби лайнер продовжив рух і прибув до Шанхаю без необхідних документів, командира могли б негайно затримати та депортувати. Ба більше, авіакомпанії United Airlines загрожував би значний штраф. Тож командування прийняло нестандартне рішення — повернутися.

Приземлення в Сан-Франциско спричинило каскад нових непорозумінь. З'ясувалося, що через затримку в екіпажу, згідно з тарифікацією, не вистачає годин для такого тривалого міжнародного перельоту. Необхідно було терміново шукати їм заміну та висаджувати пасажирів.

Зрештою, подорож перетворилася для всіх причетних на справжнє випробування. Пасажири прибули до пункту призначення з великою затримкою — з різницею у 7 годин від запланованого часу.

Нагадаємо, раніше Фокус повідомляв про пілота-віртуоза, який майстерно виконав аварійну посадку на одному колесі. На захопливих кадрах видно, як літак Cessna 402C авіакомпанії Cape Air, що прямував до штату Мен (США), після виявлення несправності шасі повертається до аеропорту Логан.

А тим часом на борту рейсу авіакомпанії United Airlines стався курйозний інцидент. У літаку Boeing 777-300ER, що летів із Франкфурта (Німеччина) до Сан-Франциско (США), вийшов з ладу туалет, через що екіпажу довелося здійснити аварійну посадку.