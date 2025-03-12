Чоловік таємно проникав у квартири незнайомок: важко повірити, для чого він це робив

Рету Міяхару спіймали "на гарячому" в квартирі жінки, де він провів близько двох годин, поки господині не було вдома.

Related video

Токійська поліція затримала 34-річного офісного працівника Рету Міяхару, якого місцеві медіа охрестили божевільним "демоном-дублікатором". Він незаконно копіював ключі від помешкань незнайомих жінок. Про це повідомляє видання South China Morning Post.

Арешт відбувся напередодні Нового року, коли Міяхару спіймали "на гарячому" в квартирі жінки, де він за відсутності господині провів близько двох годин, переглядаючи телевізор.

Розслідування виявило тривожну схему: зловмисник вистежував жертв у закладах громадського харчування, де вони працювали. У випадку з останньою постраждалою, Міяхара підгледів код від підсобного приміщення кафе, проникнув туди та знайшов особисті речі офіціантки. За допомогою водійського посвідчення він довідався її домашню адресу та запам'ятав інформацію про ключ від квартири, включно з виробником і серійним номером.

Рету Міяхару дивився телевізор у квартирі однієї з жінок Фото: Pixels

Слідчі встановили, що підозрюваний користувався вразливістю японської системи виготовлення ключів, яка дозволяє створювати дублікати через онлайн-сервіси при наявності детальної інформації. Протягом двох місяців він регулярно проникав до квартир жертв та рився в їхніх особистих речах.

"Я часто заходив додому до однієї жінки. Там дуже чисто і світло, і мені хотілося подихати повітрям її будинку", — зізнався затриманий.

Під час арешту у сумці Міяхари виявили ще п'ять ключів від різних помешкань. Загалом чоловік виготовив щонайменше 20 дублікатів. Наразі поліція продовжує розслідування для встановлення всіх потенційних постраждалих.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про Бернарда та Енн МакДонах, які відвідали п'ять ресторанів в Уельсі (Велика Британія), де замовили їжі на суму понад 1000 фунтів стерлінгів, а потім йшли не заплативши.

В іншій публікації ми розповідали, як шахрайці з китайського міста Шеньчжень вдалося ошукати 36 чоловіків на загальну суму в 140 тисяч доларів США. Жінка, яка називала себе Лю Цзя, дуже переконливо вдавала, що зустрічається з ними, й просила допомогти їй у купівлі житла в сусідньому місті.