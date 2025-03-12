Мужчина тайно проникал в квартиры незнакомок: трудно поверить, для чего он это делал

Рету Мияхару поймали "на горячем" в квартире женщины, где он провел около двух часов, пока хозяйки не было дома.

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Токийская полиция задержала 34-летнего офисного работника Рету Мияхару, которого местные медиа окрестили сумасшедшим "демоном-дубликатором". Он незаконно копировал ключи от домов незнакомых женщин. Об этом сообщает издание South China Morning Post.

Арест состоялся накануне Нового года, когда Мияхару поймали "на горячем" в квартире женщины, где он в отсутствие хозяйки провел около двух часов, просматривая телевизор.

Расследование выявило тревожную схему: злоумышленник выслеживал жертв в заведениях общественного питания, где они работали. В случае с последней пострадавшей, Мияхара подсмотрел код от подсобного помещения кафе, проник туда и нашел личные вещи официантки. С помощью водительского удостоверения он узнал ее домашний адрес и запомнил информацию о ключе от квартиры, включая производителя и серийный номер.

Рету Мияхару смотрел телевизор в квартире одной из женщин Фото: Pixels

Следователи установили, что подозреваемый пользовался уязвимостью японской системы изготовления ключей, которая позволяет создавать дубликаты через онлайн-сервисы при наличии детальной информации. В течение двух месяцев он регулярно проникал в квартиры жертв и рылся в их личных вещах.

"Я часто заходил домой к одной женщине. Там очень чисто и светло, и мне хотелось подышать воздухом ее дома", — признался задержанный.

Во время ареста в сумке Мияхары обнаружили еще пять ключей от разных помещений. В целом мужчина изготовил не менее 20 дубликатов. Сейчас полиция продолжает расследование для установления всех потенциальных пострадавших.

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