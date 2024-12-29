"Выглядел сумасшедшим": мужчина выкупил BMW, которую 20 лет назад сдал на металлолом, детали

Мужчина случайно увидел свой бывший автомобиль, когда BMW припарковали возле его дома. Сейчас она стоит возле его офиса — и он выезжает на ней раз в неделю, чтобы покататься.

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Предприниматель Эндрю Скотт выкупил BMW, от которого он избавился почти 20 лет назад, заплатив в 10 раз больше, чем его стоимость. Об этом пишет Daily Star.

56-летний Эндрю Скотт был вынужден расстаться со своим BMW 1997 года выпуска в 2005 году, когда после 250 000 миль пробега его двигатель окончательно сломался.

Автомобиль был для него определенным символом, поскольку он пользовался им в трудный период своей жизни.

Но почти через два десятилетия отец двоих детей Эндрю случайно заметил кого-то за рулем точно такого же автомобиля возле своего дома.

Он остановил водителя и спросил, может ли он выкупить у него автомобиль, но новый владелец, который на тот момент владел BMW уже 15 лет, отказался.

Однако Эндрю настаивал несколько месяцев — звонил раз в две недели, делал разные предложения и даже оставлял записки на машине, когда видел ее где-то поблизости.

В конце концов, владелец согласился продать, и Эндрю выложил 3 000 фунтов стерлингов (3771 долларов) за машину, которая в то время практически разваливалась на куски и оценивалась всего в 300 фунтов стерлингов (377 долларов).

Эндрю Скотт и BMW Фото: Daily Star

"Дело было не в самой машине. Дело было в том, что она означала. Когда я впервые купил ее в возрасте 35 лет, все было ужасно. Я купил бизнес, который потерпел неудачу, мой брак разваливался, а долг по кредитной карте составлял 100 000 фунтов стерлингов", — рассказал Эндрю.

Он подчеркнул, что должен был изменить свою жизнь и заботиться о двух маленьких мальчиках, поэтому начал строить новый бизнес.

Значительная часть работы над новым бизнесом Эндрю была связана с поездками по Великобритании, где он встречался с потенциальными клиентами, а это означало, что его BMW стал чем-то вроде второго дома.

"Я был опустошен, когда взорвался двигатель. Я даже не смог его продать. Мне пришлось заплатить 50 фунтов за то, чтобы кто-то пришел и забрал его на металлолом", — отметил Эндрю.

Годы спустя все полностью изменилось: он создал многомиллионное маркетинговое агентство и в целом наслаждается жизнью гораздо больше, поэтому все его воспоминания о годах борьбы нахлынули на него, когда он увидел BMW.

"Я был просто ошарашен, когда увидел эту машину спустя столько лет. В то время эта машина ассоциировалась с самым темным периодом в моей жизни. Но когда я увидел ее снова, она напомнила мне, как далеко я зашел. Я знал, что должен ее иметь. Я, наверное, выглядел сумасшедшим", — подчеркнул Эндрю.

Когда он получил машину обратно, она была в плохом состоянии, но Эндрю потратил три месяца на ее восстановление.

Сейчас она стоит возле его офиса — и он выезжает на ней раз в неделю, чтобы покататься.

"Теперь он служит мне напоминанием о том, что независимо от того, насколько темно становится, всегда есть надежда", — подчеркнул мужчина.

Напомним, сеть пабов учит заключенных правильно пить пиво и готовить жареную пищу.