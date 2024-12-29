Сеть пабов учит заключенных правильно пить пиво и готовить жареную пищу: зачем это делать

Таким образом администрация сети пабов хочет помочь заключенным повысить уровень трудоустройства на свободе и уменьшить вероятность повторного совершения преступлений.

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Сеть пабов в Великобритании открыла учебные центры, которые включают барные стойки и рабочие кухни, в двух тюрьмах, чтобы заставить заключенных пить пиво и готовить жаркое вместо того, чтобы совершать преступления. Об этом пишет Daily Star.

Этот проект помогает заключенным найти работу в более чем 2700 общежитиях компании вместо того, чтобы возвращаться к совершению преступлений.

"Потенциал освобождения" — идеальное название, ведь многие люди, которые выходят из тюрьмы, имеют потенциал стать отличными коллегами", — отметил министр по делам тюрем Лорд Тимпсон.

Эта же сеть пабов с 2019 года наняла 275 бывших заключенных для работы в своих заведениях. Компания сотрудничает с 65 пабами по всей Великобритании и взяла на себя обязательства нанять 400 бывших преступников до конца 2025 года.

Ее тюремные кухни позволяют до 60 заключенным в год развивать новые навыки работы в пабе, а каждый объект имитирует настоящую пивную, хотя алкоголь здесь строго запрещен.

"Открытие наших двух новых учебных кухонь в исправительных колониях "Онли" и "Перт" является действительно важной частью нашего постоянного стремления предоставлять возможности для всех, независимо от их происхождения. Новые кухни являются важным следующим шагом в нашей программе "Потенциал освобождения", которая помогает обеспечить бывших заключенных работой и навыками, необходимыми для построения долгосрочной карьеры в сфере гостеприимства и успешной реабилитации", — подчеркнул генеральный директор сети пабов Ник Маккензи.

Заключенные охотно участвуют в подобных программах.

"Пока я был под стражей, я был очень неуверен в том, что меня ждет в будущем... Мне нужно было взять на себя какие-то обязательства, связанные с работой, а я всегда любил готовить, поэтому решил принять участие в программе", — рассказал заключенный Терри.

Напомним, компания друзей установила рекорд по количеству посещений пабов.