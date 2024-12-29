Мережа пабів навчає ув'язнених правильно пити пиво і готувати смажену їжу: навіщо це робити

Таким чином адміністрація мережі пабів хоче допомогти ув'язненим підвищити рівень працевлаштування на волі та зменшити ймовірність повторного скоєння злочинів.

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Мережа пабів у Великій Британії відкрила навчальні центри, які включають барні стійки та робочі кухні, у двох в'язницях, щоб змусити ув'язнених пити пиво і готувати печеню замість того, щоб скоювати злочини. Про це пише Daily Star.

Цей проєкт допомагає в'язням знайти роботу в більш ніж 2700 гуртожитках компанії замість того, щоб повертатися до скоєння злочинів.

"Потенціал звільнення" — ідеальна назва, адже багато людей, які виходять з в'язниці, мають потенціал стати чудовими колегами", — зазначив міністр у справах в'язниць Лорд Тімпсон.

Ця ж мережа пабів з 2019 року найняла 275 колишніх в'язнів для роботи у своїх закладах. Компанія співпрацює з 65 пабами по всій Великій Британії і взяла на себе зобов'язання найняти 400 колишніх злочинців до кінця 2025 року.

Її тюремні кухні дозволяють до 60 в'язням на рік розвивати нові навички роботи в пабі, а кожен об'єкт імітує справжню пивну, хоча алкоголь тут суворо заборонений.

"Відкриття наших двох нових навчальних кухонь у виправних колоніях "Онлі" та "Перт" є дійсно важливою частиною нашого постійного прагнення надавати можливості для всіх, незалежно від їхнього походження. Нові кухні є важливим наступним кроком у нашій програмі "Потенціал звільнення", яка допомагає забезпечити колишніх ув'язнених роботою та навичками, необхідними для побудови довгострокової кар'єри у сфері гостинності та успішної реабілітації", — підкреслив генеральний директор мережі пабів Нік Маккензі.

Ув'язнені охоче беруть участь у подібних програмах.

"Поки я був під вартою, я був дуже невпевнений у тому, що мене чекає в майбутньому… Мені потрібно було взяти на себе якісь зобов'язання, пов'язані з роботою, а я завжди любив готувати, тому вирішив взяти участь у програмі", — розповів ув'язнений Террі.

Нагадаємо, компанія друзів встановила рекорд з кількості відвідувань пабів.