Компанія друзів встановила рекорд з кількості відвідувань пабів: деталі

Збиратися разом приятелі почали ще у 1984 році і за цей час відвідали фактично всі паби в Англії та на островах Великої Британії.

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У Великій Британії компанія друзів становила своєрідний рекорд із відвідин пабів. Вони відвідали понад 23 тисячі таких закладів та випили понад пів сотні тисяч кухлів пива. Про це пише видання BILD.

За останні 40 років група друзів вже відвідала понад 23 000 пабів та випила 56 000 кухлів пива. Розпочалося все це у 1984 році. Учасники клубу Black Country Ale Tairsters перетворили свою пристрасть до пива та подорожей на благодійний проєкт, збираючи пожертвування у кожному пабі.

Засновник клубу, 68-річний Пітер Хілл, розповів, що за цей час він відвідав майже всі паби в Англії та побував на 69 островів Великобританії з пабами, витративши на це 5 років.

Зараз у клубі загалом 16 членів.

У 2000 році команда потрапила до Книги рекордів Гіннеса за найбільшу кількість відвіданих пабів в Англії. На момент рекорду їх було лише 9 тисяч. Цього року Пітер відвідав 4500 пабів, згаданих у відомому пивному гіді Campaign for Real Ale.

Попри вік, друзі не збираються зупинятися на досягненому. Тепер команда має на меті підкорення ще 20 000 пабів.

Нагадаємо, що найнижча жінка у світі знову потрапила до Книги рекордів Гіннеса. 16 грудня Джіоті виповнився 31 рік і саме у цей день офіційно підтверджено, що вона має найменші руки серед представниць жіночої статі планети.

Також повідомлялося, що брати зібрали найбільшу в світі колекцію карток покемонів і потрапили до Книги рекордів Гіннеса.