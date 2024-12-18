Найнижча жінка у світі знову потрапила до Книги рекордів Гіннеса: чим ще вона перевершила усіх

Новий рекорд жінки підтверджено у день її 31-річчя. Водночас руки Джіоті Амге довші, ніж у найнижчого чоловіка у світі Афшина Гадерзаде з Ірану.

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Найнижча жінка у світі Джіоті Амге, яка має зріст 63 см, потрапила до Книги рекордів Гіннеса за найменші жіночі руки на планеті. Про це йдеться на сайті Книги рекордів Гіннеса.

16 грудня Джіоті виповнився 31 рік і саме у цей день офіційно підтверджено, що вона має найменші руки серед представниць жіночої статі планети.

Її ліва рука має розмір 7,1 см, а права – 7,2 см.

Рука Джіоті Амге Фото: Офіційний сайт Книги рекордів Гіннеса

"Ми подарували їй торт до дня народження… який виглядав величезним поруч із нею, хоча мав форму гусениці", — зазначили організатори.

Джіоті Амге та торт Фото: Офіційний сайт Книги рекордів Гіннеса

У Книзі рекордів Гіннеса підкреслили, що розмір рук Джіоті Амге становить майже половину висоти бляшанки з-під Coca-Cola (12,2 см) та менше, ніж діаметр бейсбольного м'яча (7,4 см).

Водночас руки Джіоті більші, ніж у найнижчого чоловіка у світі Афшина Гадерзаде з Ірану. Довжина лівої руки Афшина – 6,7 см, а правої – 6,4 см.

Джіоті Амге є рекордсменкою від 2009 року, коли вона була названа найнижчим підлітком (дівчиною) серед живих. Тоді її зріст становив 61,95 см. Вона також є найнижчою акторкою у світі завдяки головній ролі в "Американській історії жахів: Шоу виродків".

Нагадаємо, у листопаді в Лондоні вперше в історії зустрілися найвища та найнижча жінки у світі.

28 квітня померла одна з найвищих жінок у світі Марія Фелічіана. Її зріст сягав майже 2 метрів 25 см.