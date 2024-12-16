Брати зібрали найбільшу в світі колекцію карток покемонів і потрапили до Книги рекордів Гіннеса

У братів є картки майже всіма мовами, окрім нідерландської, а за кількістю вони випередили попереднього рекордсмена.

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Брати Оуен і Коннер Грей із Великої Британії стали рекордсменами, зібравши власну колекцію карток з покемонами, яка налічує понад 48 тисяч різних зображень. Про це повідомляють на сайті Книги рекордів Гіннеса.

Брати Оуен і Коннер Греї є суперфанатами гри Pokеmon Trading Card. Ще у 2023 році у їхній колекції було 34 310 карток, але вже за наступний рік чоловіки зібрали 48 339 карток, випередивши попереднього рекордсмена, американця Бенджаміна ДеГуайра, який має у своїй колекції 34 310 карток. Але є дві картки, якими брати особливо пишаються.

Їх знайшли в старих сумках для покупок на чиємусь горищі і продали на аукціоні, де брати їх викупили. За ці картки вони можуть отримати понад 31 тисячу доларів.

"Мабуть, було близько 3-4 тис. карт, щойно кинутих у сумки JD Sports, і в цій комбінації були дві золоті зірки Чарізард, які сьогодні коштують десь від 5 000 до 25 000 фунтів стерлінгів кожна. Вони були зовсім не в поганому стані", — розповідає Оуен.

У пари також є картки майже всіма мовами, окрім нідерландської. Тож брати шукають зараз саме такі.

Їхня колекція зберігається в серії папок "в порядку історії", де найрідкісніші та найцінніші картки класифікуються та зберігаються в спеціальній захисній упаковці.

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