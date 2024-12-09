"Топчик": манікюрниця з України встановила рекорд за швидкістю виконання манікюру з гель-лаком

За короткий проміжок часу майстриня встигає зробити спилювання форми нігтів клієнтки, чищення птеригію, обрізання кутикули, підготовити нігті до покриття, укріпити їх гель-лаком.

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Майстриня манікюру з України Оксана Тіхонова встановила рекорд із швидкості виконання манікюру з використанням гель-лаку. Це займає в неї менше ніж 10 хвилин. Про це повідомила керівниця Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова.

"Новий рекорд! Топова майстриня нігтьового сервісу Оксана Тіхонова робить манікюр так швидко, що, мабуть, усі жінки України хотіли б стали її клієнтками. Оксана виконує цю косметичну процедуру для рук за рекордних 9 хв 57 сек", — проінформувала Лана Вєтрова.

Вона додала, що за цей час майстриня встигає зробити: опилювання форми нігтів клієнтки, чищення птеригію, обрізання кутикули, підготовити нігті до покриття, укріпити їх гель-лаком.

"Топчик! А тепер згадайте, скільки часу ви проводите в салоні, очікуючи, поки вам зроблять манікюр? Втричі, вп'ятеро, а може й вшестеро довше", — зауважила керівниця Національного реєстру рекордів України.

Вона розповіла, що Оксана Тіхонова виїхала до Польщі із Сум після початку повномасштабного російського вторгнення, де мала власний салон. За кордоном жінка почала створювати все з нуля і відкрила власну справу — Школу манікюру "Nail studio by Ksenia Murai".

Оксану Тіхонову визнано рекордсменкою України в номінації "Мінімальний час виконання манікюру з гель-лаком".

Слід зауважити, що в середньому манікюр із гель-лаком забирає до 2 годин часу.

Нагадаємо, що 27 листопада повідомлялося, що українська спортсменка і плавчиня Катерина Cадурська вcтановила рекорд. Вона пірнула на 82-метрову глибину і стала першою жінкою, яка змогла це зробити.

Раніше у Великій Британії виробник гральних карт на замовлення Роб Галліфакс вдруге потрапив до Книги рекордів Гіннеса. Він створив найбільшу в світі гральну карту.