Заввишки 2 метри: у Британії створено найбільшу гральну карту та встановлено світовий рекорд (фото)

Для карти червового короля чоловік використав понад тисячу фотографій людей і тварин. За розмірами вона в 1 000 разів більша за звичайну.

У Великій Британії виробник гральних карт на замовлення Роб Халліфакс вдруге потрапив до Книги рекордів Гіннеса, цього разу за найбільшу в світі гральну карту. Про це повідомили на сайті щорічного довідника.

На початку цього року Роб створив найменшу колоду гральних карт розміром 5,0 мм x 3,6 мм за допомогою технології 3D-друку. Тепер він вирішив продовжити свій рекорд і створив найбільшу в світі карту.

Найменша ігрова карта у світі

Карта "Король черв" заввишки три метри і завдовжки — два та є великою копією наявної, доступної в продажу гральної карти. Вона являє собою гігантську фотомозаїку з тисячі менших фотографій людей і тварин, що повторюються.

"Взагалі я все життя захоплювався грою в карти. Мене завжди захоплювало те, що кожна листівка була маленьким витвором мистецтва. Пам’ятаю, коли мені було 11 чи 12, я намалював величезного червового короля, щоб повісити його на стіні. Приблизно вісім чи дев’ять років тому я зустрів когось на краудфандинговому заході, який раніше проводив, і хто створив колоду карт на Kickstarter. Це породило ідею, що одного разу я хотів би створити власну колоду", — розповів рекордсмен.

Зараз найбільша ігрова карта у світі тимчасово зберігається у штаб-квартирі Книги рекордів Гіннеса.

Нагадаємо, що 25-річні сестри-близнючки Сієнна і Сьєрра Бернал зі штату Техас потрапили до спеціального випуску журналу People, присвяченого 70-річчю Книги рекордів Гіннесса. Вони встановили два світових рекорди, що і дозволило їм стати героїнями номера.

Нагадамо, що в США сестри визнані Книгою рекордів Гіннеса як близнюки з найбільшою різницею у зрості, оскільки одна на 38 см нижча за іншу, зріст котрої – 170 см. Це єдиний у світі відомий випадок близнюків жіночої статі з вродженою карликовістю в парі.