25-річні сестри-близнючки встановили два світові рекорди (фото, відео)

Сьєрра і Сієнна, незважаючи на різницю у віці, є класичними близнюками, які насилу переносять розлуку один з одним. Зараз вони живуть у різних містах, але зберегли міцний зв'язок.

25-річні сестри-близнючки Сієнна і Сьєрра Бернал зі штату Техас потрапили до спеціального випуску журналу People, присвяченого 70-річчю Книги рекордів Гіннесса. Вони встановили два світових рекорди, що і дозволило їм стати героїнями номера.

Сестри визнані Книгою рекордів Гіннеса як близнюки з найбільшою різницею у зрості, оскільки Сієнна на 38 см нижча за Сьєрру, зріст котрої – 170 см. Це єдиний у світі відомий випадок близнюків жіночої статі з вродженою карликовістю в парі. Причому ця форма карликовості настільки рідкісна, що її ще належить офіційно класифікувати, згідно з організацією, що веде облік. Але ще більш рідкісним є той факт, що Сієнна (Сінні) є монозиготним близнюком Сьєрри.

Другий рекорд — найрідкісніший тип дискордантної двійні.

Коли вони потрапили до Книги рекордів Гіннеса, для сестер це стало справжньою подією.

"Я завжди читала записи і думала: "О, вони такі класні". Але я ніколи не думала, що в мене колись буде свій рекорд", — каже Сьєрра, співачка-початківець і авторка пісень.

Сьєрра завжди підтримувала Сієнну

Майже 26 років тому їхня мати, Кріссі Бернал, народила дівчаток передчасно 22 грудня 1998 року. Сінні важила 680 гр, а Сьєрра — 1,95 кг. Лікарі одразу сказали молодій мамі, що шанси вижити у Сієнни дорівнюють 10%, а якщо диво і станеться, то дівчинка буде "овочем". Усе через те, що у малятка виявили синдром Денді-Вокера, рідкісне вроджене захворювання, яке впливає на розвиток мозку.

Після шести років у Сієнни діагностували первинну карликовість, рідкісне захворювання, на яке страждають менше ніж 200 осіб у всьому світі.

Через роки, незважаючи на серйозні фізичні відмінності, сестри кажуть, що вони так само близькі, як і будь-які інші ідентичні близнюки, підтримуючи одна одну в усьому.

"У них є родинний зв'язок, як у звичайних братів і сестер, — але, як близнюки, вони, безумовно, ближчі. Це видно, якщо їх розлучають протягом дня. Вони одразу ж зближуються, і можна зрозуміти, що їм справді не подобається бути окремо", — розповідала Кріссі в одному з інтерв'ю. Вона продовжує пояснювати, що генетична зміна "відбулася після поділу яйцеклітини, і саме так її доньки стали ідентичними близнюками з такими відмінностями в ДНК".

При народженні лікарі давали Сієнні не більше 10% шансів на життя

Сьєрра зізнається, що "надзвичайно опікується" Сієнною, що, на її думку, "зробило її трохи більш зухвалою. Сієнна підтверджує це і каже, що звикла бути іншою, і що її сестра завжди її підтримувала.

"Більшу частину часу мені все одно, що я інша — це насправді змушує мене почуватися особливою. Сьєрра піклується про мене, і ми багато робимо разом — ходимо по магазинах, плаваємо і співаємо. Вона може бути владною, але вона показує мені, як фліртувати з хлопцями, заступається за мене, якщо мене дражнять, і дістає речі, коли вони занадто високо", — зазначає вона.

Коли дівчатка пішли до школи, Сієнну залякували і називали карликом, через що у неї розвинулася соціальна тривожність. До цього дня вона все ще насилу довіряє новим людям.

Зараз Сієнна живе в Томболі, штат Техас, де вони з Кріссі працюють адвокатами, борючись за права людей з обмеженим зростом. Сьєрра переїхала в Нешвілл, щоб здійснити свою мрію і зробити кар'єру співачки.

Сьєрра пробує себе в музиці

Раніше Фокус писав, що сестри-близнюки возз'єдналися через 30 років, але знову розлучилися через гроші.