25-летние сестры-близнецы установили два мировых рекорда (фото, видео)

Сьерра и Сиенна, несмотря на разницу в возрасте, являются классическими близнецами, которые с трудом переносят разлуку друг с другом. Сейчас они живут в разных городах, но сохранили крепкую связь.

25-летние сестры-близнецы Сиенна и Сьерра Бернал из штата Техас, попали в специальный выпуск журнала People, посвященный 70-летию Книги рекордов Гиннесса. Они установили два мировых рекорда, что и позволило им стать героинями номера.

Сестры признаны Книгой рекордов Гиннеса как близнецы с самой большой разницей в росте, поскольку Сиенна на 38 см ниже Сьерры, рост которой – 170 см. Это единственный в мире известный случай близнецов женского пола с врожденной карликовостью в паре. Причем эта форма карликовости настолько редка, что ее еще предстоит официально классифицировать, согласно организации, ведущей учет. Но еще более редким является тот факт, что Сиенна (Синни) является монозиготным близнецом Сьерры.

Второй рекорд – самый редкий тип дискордантной двойни.

Когда они попали в Книгу рекордов Гиннеса, для сестер это стало настоящим событием.

"Я всегда читала записи и думала: "О, они такие классные". Но я никогда не думала, что у меня когда-нибудь будет свой рекорд", – говорит Сьерра, начинающая певица и автор песен.

Сьерра всегда поддерживала Сиенну

Почти 26 лет назад их мать, Крисси Бернал, родила девочек преждевременно 22 декабря 1998 года. Синни весила 680 гр, а Сьерра – 1,95 кг. Врачи сразу сказали молодой маме, что шансы выжить у Сиенны равны 10%, а если чудо и произойдет, то девочка будет "овощем". Все из-за того, что у малышки выявили синдром Денди-Уокера, редкое врожденное заболевание, которое влияет на развитие мозга.

После шести лет у Сиенны диагностировали первичную карликовость, редкое заболевание, которым страдают менее 200 человек во всем мире.

Спустя годы, несмотря на серьезные физические различия, сестры говорят, что они так же близки, как и любые другие идентичные близнецы, поддерживая друг друга во всем.

"У них есть родственная связь, как у обычных братьев и сестер, — но, как близнецы, они определенно ближе. Это видно, если их разлучают в течение дня. Они сразу же сближаются, и можно понять, что им действительно не нравится быть отдельно", – рассказывала Крисси в одном из интервью. Она продолжает объяснять, что генетическое изменение "произошло после разделения яйцеклетки, и именно так ее дочери стали идентичными близнецами с такими различиями в ДНК".

При рождении врачи давали Сиенне не больше 10% шансов на жизнь

Сьерра признается, что "чрезвычайно опекает" Сиенну, что, по ее мнению, "сделало ее немного более дерзкой. Сиенна подтверждает это и говорит, что привыкла быть другой, и что ее сестра всегда ее поддерживала.

"Большую часть времени мне все равно, что я другая — это на самом деле заставляет меня чувствовать себя особенной. Сьерра заботится обо мне, и мы много делаем вместе — ходим по магазинам, плаваем и поем. Она может быть властной, но она показывает мне, как флиртовать с парнями, заступается за меня, если меня дразнят, и достает вещи, когда они слишком высоко", – отмечает она.

Когда девочки пошли в школу, Сиенну запугивали и называли карликом, из-за чего у нее развилась социальная тревожность. По сей день она все еще с трудом доверяет новым людям.

В настоящее время Сиенна живет в Томболе, штат Техас, где они с Крисси работают адвокатами, борясь за права людей с ограниченным ростом. Сьерра переехала в Нэшвилл, чтобы осуществить свою мечту и сделать карьеру певицы.

Сьерра пробует себя в музыке

Ранее Фокус писал, что сестры-близнецы воссоединились спустя 30 лет, но вновь расстались из-за денег.