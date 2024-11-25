Высотой 2 метра: в Британии создана самая большая игральная карта и установлен мировой рекорд (фото)

Для карты червового короля мужчина использовал более тысячи фотографий людей и животных. По размерам она в 1000 раз больше обычной.

В Великобритании производитель игральных карт на заказ Роб Халлифакс во второй раз попал в Книгу рекордов Гиннеса, на этот раз за самую большую в мире игральную карту. Об этом сообщили на сайте ежегодного справочника.

В начале этого года Роб создал самую маленькую колоду игральных карт размером 5,0 мм x 3,6 мм с помощью технологии 3D-печати. Теперь он решил продолжить свой рекорд и создал самую большую в мире карту.

Самая маленькая игровая карта в мире

Карта "Король червей" высотой три метра и длиной — два и является большой копией существующей, доступной в продаже игральной карты. Она представляет собой гигантскую фотомозаику из тысячи меньших повторяющихся фотографий людей и животных.

"Вообще я всю жизнь увлекался игрой в карты. Меня всегда восхищало то, что каждая открытка была маленьким произведением искусства. Помню, когда мне было 11 или 12, я нарисовал огромного червового короля, чтобы повесить его на стене. Примерно восемь или девять лет назад я встретил кого-то на краудфандинговом мероприятии, которое раньше проводил, и кто создал колоду карт на Kickstarter. Это породило идею, что однажды я хотел бы создать собственную колоду", — рассказал рекордсмен.

Сейчас самая большая игровая карта в мире временно хранится в штаб-квартире Книги рекордов Гиннеса.

Напомним, что 25-летние сестры-близняшки Сиенна и Сьерра Бернал из штата Техас попали в специальный выпуск журнала People, посвященный 70-летию Книги рекордов Гиннесса. Они установили два мировых рекорда, что и позволило им стать героинями номера.

Напомним, что в США сестры признаны Книгой рекордов Гиннеса как близнецы с наибольшей разницей в росте, поскольку одна на 38 см ниже другой, рост которой — 170 см. Это единственный в мире известный случай близнецов женского пола с врожденной карликовостью в паре.