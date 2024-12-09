"Топчик": маникюрша из Украины установила рекорд по скорости выполнения маникюра с гель-лаком

За короткий промежуток времени мастер успевает сделать спиливание формы ногтей клиентки, чистку птеригия, обрезание кутикулы, подготовить ногти к покрытию, укрепить их гель-лаком.

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Мастер маникюра из Украины Оксана Тихонова установила рекорд по скорости выполнения маникюра с использованием гель-лака. Он занимает у нее меньше 10 минут. Об этом сообщила руководитель Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова.

"Топ-мастер ногтевого сервиса Оксана Тихонова делает маникюр так быстро, что, пожалуй, все женщины Украины хотели бы стать ее клиентками. Оксана выполняет эту косметическую процедуру для рук за рекордные 9 мин 57 сек", — проинформировала Лана Ветрова.

Она добавила, что за это время мастер успевает сделать: опиливание формы ногтей клиентки, чистку птеригия, обрезание кутикулы, подготовить ногти к покрытию, укрепить их гель-лаком.

"Топчик! А теперь вспомните, сколько времени вы проводите в салоне, ожидая, пока вам сделают маникюр? Втрое, в пять раз, а может и в шесть раз дольше", — отметила руководитель Национального реестра рекордов Украины.

Она рассказала, что Оксана Тихонова выехала в Польшу из сумм после начала полномасштабного российского вторжения, где имела собственный салон. За рубежом женщина начала создавать все с нуля и открыла собственное дело — Школу маникюра "Nail studio by Ksenia Murai".

Оксана Тихонова признана рекордсменкой Украины в номинации "Минимальное время выполнения маникюра с гель-лаком".

Следует заметить, что в среднем маникюр с гель-лаком отнимает до 2 часов времени.

Напомним, что 27 ноября сообщалось, что украинская спортсменка и пловчиха Екатерина Садурская установила рекорд. Она нырнула на 82-метровую глубину и стала первой женщиной, которая смогла это сделать.

Ранее в Великобритании производитель игральных карт на заказ Роб Халлифакс во второй раз попал в Книгу рекордов Гиннеса. Он создал самую большую в мире игральную карту.