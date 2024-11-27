Погрузилась на 82 метра: украинка побила мировой рекорд по нырянию (фото)

Спортсменка побила свой предыдущий рекорд в 80 метров. Свою победу она посвятила Украине, украинским защитникам и всем, кто поддерживает страну в это нелегкое время.

Украинская спортсменка и пловчиха Екатерина Садурская установила рекорд. Она нырнула на 82-метровую глубину и стала первой женщиной, которая смогла это сделать. О рекорде украинки сообщило сообщество Freediveranking_com.

"Мы думали, что рекорд в 80 метров является непреодолимым, но Екатерина Садурская сделала это снова. Она зашла дальше своих возможностей и нырнула на 82 метра", — говорится в сообщении.

Екатерина Садурская

Международные соревнования по фридайвингу по версии AIDA стартовали 25 ноября на Доминике и продлятся 6 дней. Екатерина погружалась без ласт и дополнительного оборудования.

В первый соревновательный день ей пришлось отменить попытку из-за дождя. На следующий день спортсменка нырнула на глубину 82 метра.

"Эту победу я посвящаю Украине, нашим защитникам и всем, кто поддерживает нашу страну в это нелегкое время", — сказала спортсменка.

Украина уже имеет за плечами 6 рекордов. В течение 2024 года она увеличила его на 7 метров.

Напомним, что 11 октября украинская спортсменка Екатерина Садурская установила новый мировой рекорд во фридайвинге. В дисциплине в категории "постоянный вес без ласт" она погрузилась на рекордные 80 метров.