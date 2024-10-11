"Посвящаю Украине": пловчиха Садурская установила новый мировой рекорд (видео)

Украинская спортсменка стала чемпионкой мира уже третий год подряд. Во Всемирной подводной федерации подчеркнули, что Екатерина Садурская достигла "потрясающей глубины".

Related video

Украинская спортсменка Екатерина Садурская установила новый мировой рекорд во фридайвинге. Об этом 10 октября сообщила пресс-служба Министерства молодежи и спорта.

В греческом городе Каламата проходит чемпионат мира по глубинному фридайвингу. Украинка в дисциплине "постоянный вес без ласт" погрузилась на рекордные 80 метров.

Также Садурская завоевала "золото" в свободном погружении по тросу, достигнув глубины в 95 метров. 32-летняя спортсменка стала чемпионкой мира в этой дисциплине уже третий раз подряд.

Фото Екатерины Садурской Фото: Министерство молодежи и спорта Украины

Кроме того, Садурская установила в Греции национальный рекорд в погружении в моноласте на глубину 103 метра. С этим результатом она заняла четвертое место.

"Поздравляем Екатерину и ее тренеров и продолжаем болеть за нее на ЧМ. Соревнования продлятся до 12 октября", — отметили в министерстве.

Сама Садурская на своей странице в Instagram призналась, что ей "немного странно осознавать" свое чемпионство по свободному погружению третий год подряд.

"И, как и все свои предыдущие победы, эту я посвящаю Украине, нашим защитникам и всем, кто борется за нашу свободу. Я очень довольна своим сегодняшним погружением, хотя я объявила о консервативной глубине, потому что я не пробовала эту соревновательную установку на тренировке, поэтому не знала, чего от нее ожидать", — поделилась украинка.

Фото: Federico Buzzoni, Andac Kazar / CMAS Фото: Federico Buzzoni, Andac Kazar / CMAS Фото: Federico Buzzoni, Andac Kazar / CMAS Фото: Federico Buzzoni, Andac Kazar / CMAS

Пресс-служба Всемирной подводной федерации также сообщила о новом мировом рекорде среди женщин старшего возраста и опубликовала видео погружения Садурской.

"10 октября 2024 года Екатерина достигла потрясающей глубины в 80 метров на 8-м Чемпионате мира по фридайвингу Depth CMAS в замечательной Каламати, Греция", — говорится в посте.

Напомним, в 2023 году украинская спортсменка Екатерина Садурская установила мировой рекорд по погружению без ласт, достигнув глубины в 76 метров.

6 октября Ассоциация футзала Украины сообщила, что отечественная сборная впервые завоевала "бронзу" на чемпионате мира по этому виду спорта. Игра завершилась со счетом 7:1.