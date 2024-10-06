Впервые в истории Украина получила бронзу на чемпионате мира по футзалу (фото, видео)

В 1996 году "сине-желтые" приблизились к этой цели. Впрочем, тогда РФ победила, получив на одно очко больше.

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Впервые в истории Украина стала бронзовым призером чемпионата мира по футзалу, разгромив Францию со счетом 7:1. Об этом сообщила Ассоциация футзала Украины в своем Facebook 6 октября 2024 года.

"Украина — третья в мире! Невероятное достижение для всей страны! Спасибо, команда!" — отметила пресс-служба сборной.

Игра за третье место чемпионата завершилась со счетом 7:1 в пользу "сине-желтых", что принесло нашей сборной бронзовую медаль. Кроме этого, Украина получила первую медаль на уровне чемпионатов мира в командных видах спорта за время независимости.

Это второй раз наша страна боролась за бронзу на ЧМ по футзалу. В свое время на чемпионате в 1996 году украинцы во время игры за третье место уступили России со счетом 2:3, пишет Суспільне Спорт.

Это десятый ЧМ по футзалу. Он проходит раз в четыре года между мужскими национальными командами ассоциаций-членов ФИФА. Сейчас спортивное событие проходит в Узбекистане.

После исторической победы Жук Евгений, который забил два гола, поделился своими впечатлениями от поединка.

"Эмоции, эмоции, эмоции. Пожалуй, не каждый человек может их пережить. Я очень рад. Я рад за себя, за команду, за сборную, за страну, за тех воинов, которые сейчас нас защищают. Это просто что-то невероятное", — сказал он.

Евгений Жук

Напомним, Ярослава Магучих выиграла этап Бриллиантовой лиги в Швейцарии.

Также Фокус писал о медалях Украины на Олимпийских играх-2024.